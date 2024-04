Música

Es el nuevo adelanto de «Reasonable Woman», el próximo álbum de la cantante australiana que se publicará el 3 de mayo.

Sia y Paris Hilton lanzaron su primer tema juntas. “Fame won’t love you” está escrita e interpretada por ambas artistas. La canción, que habla sobre la fama, también formará parte del segundo álbum de Hilton producido por la artista australiana, que saldrá en junio.

La relación entre ellas nació cuando se unieron a Miley Cyrus para interpretar “Stars Are Blind”. “Actuamos en el especial de Nochevieja de Miley Cyrus el penúltimo año nuevo. Paris estaba muy nerviosa y yo tenía mucho calor porque tenía la peluca puesta y hacía mucho calor porque fue en Miami. Entonces Paris estaba muerta de los nervios y yo estaba muerta de calor. Me acerqué a ella y le dije: “Todo va a estar bien. Vas a hacerlo increíble. Puedes hacerlo”. Luego me puso su ventilador y me refrescó. Simplemente sentí que nuestra amistad se formó en ese momento, no fue una relación de dar/dar, fue una relación de dar, recibir y dar. Era el tipo de relación recíproca en la que me gusta participar”, dijo Sia en una entrevista.

[embedded content]

“Fame Won’t Love You” estará incluida en el noveno álbum de estudio de Sia, cuenta además con las colaboraciones de Kylie Minogue, Labrinth, Chaka Khan, entre otros.

Reasonable Woman es el primer LP de la artista en ocho años, su último trabajo fue This Is Acting de 2016.