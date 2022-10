DIJO QUE COMPETIRÍA EN INTERNAS

El senador nacional Flavio Fama (UCR) advirtió que no será candidato en 2023 si esa condición no se define mediante un proceso de selección interna. «No voy a participar de una mesa chica», aseguró.

En declaraciones radiales, Fama sostuvo que «probablemente no esté en las listas» del año próximo. «Si hay algo que no voy a hacer es negociar en una mesa chica a espaldas de la gente. Yo me metí en la política para hacer otra cosa y voy a mantener mi coherencia. En condiciones de arreglos de casta, no voy a ser candidato», sostuvo el senador nacional, quien meses atrás fue propuesto por su par Martín Lousteau como uno de los nombres a disputar la candidatura a gobernador.

Sin embargo, aseguró que «si hay PASO o una interna en la que participemos todos los socios de JPC, puede ser».

«Igualmente no me preocupan las candidaturas, me preocupa el mensaje que le vamos a llevar a la gente, que no la está pasando bien; no tiene salud, no tiene educación y se las ve en figurillas para llegar a fin de mes», remarcó Fama.

En ese sentido, destacó las visitas de referentes nacionales de JPC, pero insistió en que «a la gente no le importa tanto que hablemos de las candidaturas en este momento de profunda crisis».

El senador se refirió a la posibilidad de que el gobernador Raúl Jalil confirme la fecha de elecciones en las próximas semanas, y consideró que si lo hace este mes «estaría ratificando las elecciones de marzo y hasta probablemente con PASO».

«Claramente octubre se presenta como un escenario que no es favorable para el Gobierno nacional, y los gobernadores, especialmente del norte, han mencionado la idea de suspender las PASO y adelantar elecciones, por eso creo que lo hacen», opinó.

Por último, también fue crítico del Gobernador al sostener que «Jalil tiene preocupaciones que no son las de los catamarqueños».

Fuente: El Chasqui Digital