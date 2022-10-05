En la pasada sesión semanal entre el Consejo de Delegados y la Comisión Directiva de la Liga de Veteranos de Fútbol de Catamarca, los encargados de la programación de partidos a jugarse en el marco del Campeonato Clausura 2022 presentaron para el análisis el diagrama de encuentros a disputarse el sábado 8 de octubre y luego del mismo lograron la aprobación del desarrollo de dicha jornada que se jugará en doble turno, con estos horarios.
Turno Matutino – Cancha de 3 partidos: 9,00, 10,30 y 12,00.
CANCHA 2 C.E.C.
C.E.C. «A» – LOS AMIGOS GRADUADOS
C.E.C. «B» – ASTRADA GRADUADOS
9 DE JULIO – TESORIERI SUPER MASTER
CANCHA SARMIENTO
MADERERA – POLI RETIRADOS GRADUADOS
REV «B» – REV «A» GRADUADOS
POLI RETIRADOS – CIRCULO MEDICO SUPER MASTER
CANCHA 1 BANCO CATAMARCA
LIBERAL – FOMENTO GRADUADOS
UTA – LIBERAL SUPER MASTER
BCO CATAMARCA – C.E.C. SUPER MASTER
Turno Vespertino – Cancha de 2 partidos: 15,00 y 16,30 – Cancha de 3 partidos: 14,30, 16,00 y 17,30.
CANCHA 1 CEC
C.E.C. – CAI-SA UNICA
C.E.C. – SOEM SUPER MAXI
EL AUTENTICO – LOS AMIGOS MASTER
CANCHA 2 CEC
MADERERA – BCO NACION UNICA
C.E.C. – CAI-SA SENIOR
C.E.C. – BCO NACION MASTER
CANCHA 1 BANCO CATAMARCA
ODONTOLOGOS – UTHGRA UNICA
BCO CATAMARCA – FOMENTO MAXI
BCO CATAMARCA – MADERERA SUPER MAXI
CANCHA 2 NINO
NINO – JUV LA FALDA UNICA
NINO – CHACARITA MAXI
NINO – UTA SUPER MAXI
CANCHA EL BAÑADO MIRAFLORES
LA ESTACION – SOEM UNICA
LA ESTACION – 9 DE JULIO SUPER MAXI
CANCHA 9 DE JULIO
UTA – LOS AMIGOS UNICA
9 DE JULIO – UTA MAXI
9 DE JULIO – SAN LORENZO SENIOR
CANCHA COMPLEJO VIAL
SIND VIAL – 9 DE JULIO UNICA
SIND VIAL – CHACARITA SUPER MAXI
CAI-SA – SAN LORENZO SUPER MAXI
CANCHA CIRCULO MEDICO
CIRCULO MEDICO – JUV LA FALDA MAXI
CIRCULO MEDICO – FOMENTO SUPER MAXI
CIRCULO MEDICO – LIBERAL MASTER
CANCHA 1 SALTA CENTRAL
SALTA – GRAL PAZ UNICA
SALTA – DEP. JUVENTUD MAXI
SALTA – GRAL PAZ SENIOR
CANCHA VILLA CUBAS
TESORIERI – DEP. JUVENTUD UNICA
SALTA – JUV LA FALDA SUPER MAXI
FOMENTO – POLICIAL SENIOR
CANCHA FILIAL 26
TESORIERI – ASTRADA MAXI
TESORIERI – C.E.C. SUPER SENIOR
NINO – 9 DE JULIO MASTER
CANCHA LIBERAL ARGENTINO
LIBERAL – BCO CATAMARCA UNICA
LIBERAL – C.E.C. MAXI
GRAL PAZ – CAI-SA SUPER SENIOR
CANCHA 1 INDEPENDIENTE
INDEPENDIENTE – SOEM MAXI
INDEPENDIENTE – LA ESTACION SENIOR
INDEPENDIENTE – TESORIERI MASTER
CANCHA 2 INDEPENDIENTE
SAN LORENZO – POLICIAL UNICA
SAN LORENZO – POLI RETIRADOS MAXI
SAN LORENZO – SIND VIALIDAD SUPER SENIOR
CANCHA POLICIAS RETIRADOS
POLI RETIRADOS – LOS AMIGOS SUPER MAXI
POLI RETIRADOS – DEP JUVENTUD SENIOR
POLI RETIRADOS – SOEM SUPER SENIOR
CANCHA SANTA CRUZ
SANTA CRUZ – EL AUTENTICO MAXI
SANTA CRUZ – EL AUTENTICO SUPER MAXI
SANTA CRUZ – EL AUTENTICO SUPER SENIOR
CANCHA 1 NINO
LAS PIRQUITAS – CAI-SA MAXI
LAS PIRQUITAS – TESORIERI SENIOR
CANCHA MASCAREÑO
ODONTOLOGOS – SAN RAMON MAXI
ODONTOLOGOS – LAS PIRQUITAS SUPER MAXI
ODONTOLOGOS – SOEM SENIOR
CANCHA CORONEL DAZA
BCO NACION – LOS AMIGOS MAXI
BCO NACION – DEP JUVENTUD SUPER MAXI
BCO NACION – UTHGRA SENIOR
CANCHA SARMIENTO
REV – POLICIAL MAXI
REV – ASTRADA SUPER MAXI
CANCHA PARQUE DAZA
SAN RAMON – FOMENTO UNICA
POLICIAL – SAN LORENZO UNICA FEMENINO
POLICIAL – SAN RAMON SUPER MAXI
CANCHA JUENTUD LA FALDA
MADERERA – UTHGRA MAXI
UTHGRA – TESORIERI SUPER MAXI
UTHGRA – FOMENTO SUPER SENIOR
LIBRES
MASTER: GRAL PAZ
UNICA: SANTA CRUZ
SUPER MAXI: LIBERAL ARGENTINO
Fuente: El Chasqui Digital