En la pasada sesión semanal entre el Consejo de Delegados y la Comisión Directiva de la Liga de Veteranos de Fútbol de Catamarca, los encargados de la programación de partidos a jugarse en el marco del Campeonato Clausura 2022 presentaron para el análisis el diagrama de encuentros a disputarse el sábado 8 de octubre y luego del mismo lograron la aprobación del desarrollo de dicha jornada que se jugará en doble turno, con estos horarios.

Turno Matutino – Cancha de 3 partidos: 9,00, 10,30 y 12,00.

CANCHA 2 C.E.C.

C.E.C. «A» – LOS AMIGOS GRADUADOS
C.E.C. «B» – ASTRADA GRADUADOS
9 DE JULIO – TESORIERI SUPER MASTER

CANCHA SARMIENTO

MADERERA – POLI RETIRADOS GRADUADOS
REV «B» – REV «A» GRADUADOS
POLI RETIRADOS – CIRCULO MEDICO SUPER MASTER

CANCHA 1 BANCO CATAMARCA

LIBERAL – FOMENTO GRADUADOS
UTA – LIBERAL SUPER MASTER
BCO CATAMARCA – C.E.C. SUPER MASTER

Turno Vespertino – Cancha de 2 partidos: 15,00 y 16,30 – Cancha de 3 partidos: 14,30, 16,00 y 17,30.

CANCHA 1 CEC

C.E.C. – CAI-SA UNICA
C.E.C. – SOEM SUPER MAXI
EL AUTENTICO – LOS AMIGOS MASTER

CANCHA 2 CEC

MADERERA – BCO NACION UNICA
C.E.C. – CAI-SA SENIOR
C.E.C. – BCO NACION MASTER

CANCHA 1 BANCO CATAMARCA

ODONTOLOGOS – UTHGRA UNICA
BCO CATAMARCA – FOMENTO MAXI
BCO CATAMARCA – MADERERA SUPER MAXI

CANCHA 2 NINO

NINO – JUV LA FALDA UNICA
NINO – CHACARITA MAXI
NINO – UTA SUPER MAXI

CANCHA EL BAÑADO MIRAFLORES

LA ESTACION – SOEM UNICA
LA ESTACION – 9 DE JULIO SUPER MAXI

CANCHA 9 DE JULIO

UTA – LOS AMIGOS UNICA
9 DE JULIO – UTA MAXI
9 DE JULIO – SAN LORENZO SENIOR

CANCHA COMPLEJO VIAL

SIND VIAL – 9 DE JULIO UNICA
SIND VIAL – CHACARITA SUPER MAXI
CAI-SA – SAN LORENZO SUPER MAXI

CANCHA CIRCULO MEDICO

CIRCULO MEDICO – JUV LA FALDA MAXI
CIRCULO MEDICO – FOMENTO SUPER MAXI
CIRCULO MEDICO – LIBERAL MASTER

CANCHA 1 SALTA CENTRAL
SALTA – GRAL PAZ UNICA
SALTA – DEP. JUVENTUD MAXI
SALTA – GRAL PAZ SENIOR

CANCHA VILLA CUBAS

TESORIERI – DEP. JUVENTUD UNICA
SALTA – JUV LA FALDA SUPER MAXI
FOMENTO – POLICIAL SENIOR

CANCHA FILIAL 26

TESORIERI – ASTRADA MAXI
TESORIERI – C.E.C. SUPER SENIOR
NINO – 9 DE JULIO MASTER

CANCHA LIBERAL ARGENTINO

LIBERAL – BCO CATAMARCA UNICA
LIBERAL – C.E.C. MAXI
GRAL PAZ – CAI-SA SUPER SENIOR

CANCHA 1 INDEPENDIENTE

INDEPENDIENTE – SOEM MAXI
INDEPENDIENTE – LA ESTACION SENIOR
INDEPENDIENTE – TESORIERI MASTER

CANCHA 2 INDEPENDIENTE

SAN LORENZO – POLICIAL UNICA
SAN LORENZO – POLI RETIRADOS MAXI
SAN LORENZO – SIND VIALIDAD SUPER SENIOR

CANCHA POLICIAS RETIRADOS

POLI RETIRADOS – LOS AMIGOS SUPER MAXI
POLI RETIRADOS – DEP JUVENTUD SENIOR
POLI RETIRADOS – SOEM SUPER SENIOR

CANCHA SANTA CRUZ

SANTA CRUZ – EL AUTENTICO MAXI
SANTA CRUZ – EL AUTENTICO SUPER MAXI
SANTA CRUZ – EL AUTENTICO SUPER SENIOR

CANCHA 1 NINO

LAS PIRQUITAS – CAI-SA MAXI
LAS PIRQUITAS – TESORIERI SENIOR

CANCHA MASCAREÑO

ODONTOLOGOS – SAN RAMON MAXI
ODONTOLOGOS – LAS PIRQUITAS SUPER MAXI
ODONTOLOGOS – SOEM SENIOR

CANCHA CORONEL DAZA

BCO NACION – LOS AMIGOS MAXI
BCO NACION – DEP JUVENTUD SUPER MAXI
BCO NACION – UTHGRA SENIOR

CANCHA SARMIENTO

REV – POLICIAL MAXI
REV – ASTRADA SUPER MAXI

CANCHA PARQUE DAZA

SAN RAMON – FOMENTO UNICA
POLICIAL – SAN LORENZO UNICA FEMENINO
POLICIAL – SAN RAMON SUPER MAXI

CANCHA JUENTUD LA FALDA

MADERERA – UTHGRA MAXI
UTHGRA – TESORIERI SUPER MAXI
UTHGRA – FOMENTO SUPER SENIOR

LIBRES

MASTER: GRAL PAZ

UNICA: SANTA CRUZ

SUPER MAXI: LIBERAL ARGENTINO

Fuente: El Chasqui Digital

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