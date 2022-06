El pasado viernes 3 de junio, en el Aula Magna «Prof. Federico Emiliano País” de la UNCA, se entregaron los certificados a 164 diplomados en Didácticas de las Lenguas Extranjeras de las cohortes 2021 y 2022.

Esta diplomatura, que fue impulsada y ejecutada por la Facultad de Humanidades, ha capacitado a docentes del Profesorado en Inglés y del Profesorado en Francés, y es un trayecto formativo que tiene el objetivo de brindar herramientas teóricas, metodológicas y reflexivas para el análisis de nuevas prácticas de la enseñanza en Lenguas Extranjeras en el marco de los nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Participaron del acto el vicedecano de Humanidades, Lic. Miguel Márquez; la secretaria Académica, Prof. Silvana Andrada; la coordinadora Académica General, Dra. Agustina Carranza; la secretaria de Administración, Lic. Karina Molina; el director del Departamento Inglés, Prof. Adrián Brizuela; la directora del Departamento Francés, Lic. Alejandra Guarás; la coordinadora de la Diplomatura en Didácticas de las Lenguas Extranjeras, Mgter. Analía López Ale; docentes responsables de esta diplomatura y público en general.

La Facultad de Humanidades, a través de esta diplomatura, brindó una formación académica que convierte al idioma en un instrumento indispensable para el intercambio e inserción en el campo laboral y profesional.

En el momento de los discursos, hizo uso de la palabra la profesora Laura María Ángel Orellana en nombre de todos los diplomados, y seguidamente se dirigió a los presentes el profesor Adrián Brizuela, director del Departamento Inglés, en representación de la decana, Lic. Lilia Exeni, quien no pudo estar presentes por motivos de salud.

“Albert Einstein nos decía que hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad –dijo Brizuela-. Para quienes emprendieron el desafío de cursar la Diplomatura en Didáctica de las Lenguas Extranjeras de la Facultad de Humanidades, la meta parecía lejana, y este sentimiento de labor cumplida seguramente era difícil de imaginar. No solo por lo que implica emprender un proceso de actualización en el estado del arte en un campo tan dinámico como la lingüística aplicada, sino también porque para la gran mayoría de ustedes implicó estudiar en momentos de descanso, quitar horas de esparcimiento con la familia y en muchos casos retomar una disciplina de estudio perdida por la vorágine de correr de una clase a otra. En el caso particular de esta diplomatura, tuvimos además que adaptarnos de manera rápida a los nuevos contextos de enseñanza virtual, sumado a dificultades logísticas y administrativas de todo tipo que ocasionó la pandemia. Paradójicamente, y según se desprende del feedback recibido, la crisis sanitaria puso en una dimensión aún más relevante, la pertinencia y calidad de los contenidos aprendidos en este trayecto”.

“Nada de esto hubiera sido posible sin la dedicación, compromiso, excelencia académica y flexibilidad del cuerpo docente a cargo de los diferentes módulos. Hablo de flexibilidad y creatividad para rediseñar contenidos, metodologías y procesos evaluativos pensados originalmente para un cursado presencial, pero que terminó siendo enteramente virtual y en tiempo récord. Para todos ellos mis felicitaciones y un profundo agradecimiento de parte de las autoridades de esta facultad y en particular de la señora decana, Lic. Lilia Exeni. En este párrafo de agradecimientos no puedo omitir a la persona que estuvo desde los inicios en la gestación misma de este proyecto hasta los detalles últimos de esta ceremonia. Me refiero a la Coordinadora de la Diplomatura en Didáctica de las Lenguas Extranjeras, Prof. Analía López Alé.”