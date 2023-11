En la tarde de ayer, miércoles 22 de noviembre, en el Aula Magna “Prof. Federico E. Pais” de la Universidad Nacional de Catamarca, docentes del Sistema Educativo Municipal recibieron sus certificados de Diplomados en Educación Especial con orientación en Educación Inclusiva.

Se trata de un proyecto académico que se llevó adelante merced a la firma de convenio con la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, con el objetivo de que los docentes del Sistema Educativo Municipal accedieran al dictado de la diplomatura, que proporciona las acciones orientadas a facilitar el funcionamiento del grupo, estableciendo normas de convivencia para generar y sostener climas de respeto y contención a quienes aprenden y enseñan, para resolver conflictos y organizar el trabajo escolar.

Participaron de este acto el rector de la Universidad Nacional de Catamarca, Ing. Oscar Arellano, la decana de la Facultad de Humanidades, Lic. Lilia Exeni; la secretaria de Educación y Cultura de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, CPN Marqueza Blanco Azurmendi; el Vice Decano de la Facultad de Humanidades, Lic. Miguel Márquez, autoridades y funcionarios municipales, funcionarios universitarios, coordinadoras de la diplomatura.

Las alocuciones estuvieron a cargo del reciente diplomado, Prof. Imanol Uriarte Buteler; la décana de Humanidades, la Secretaria de Educación y Cultura de la municipalidad y el rector de la UNCA.

“Quiero fundamentalmente agradecer a la municipalidad -señaló la decana Exeni-, por confiar en la propuesta académica de nuestra facultad. Agradecerle también al señor rector por acompañar cada uno de los desafíos que nos imponemos”.

La decana resaltó la calidad académica del “cuerpo de profesionales que tuvo a su cargo el desarrollo de la diplomatura“ y “el compromiso y predisposición de los docentes del Sistema Educativo Municipal”.

A su turno Blanco Azurmendi explicó que el intendente Gustavo Saadi no había podido asistir al acto “por razones de salud, pero me ha pedido personalmente que los salude y diga que está muy orgulloso de que hayan podido concluir el trayecto. Gracias a la Universidad Nacional de Catamarca por abrirnos las puertas. Gracias a los docentes por la responsabilidad que han puesto de manifiesto sábado tras sábado, dejando de lado cuestiones familiares y personales para la capacitación”.

Finalmente hizo uso de la palabra el rector Arellano: “La verdad es que es muy satisfactorio para mí estar en esta Aula Magna recibiendo a los docentes del Sistema Educativo Municipal, después de haber transcurrido esta diplomatura y haber accedido a esta certificación que tiene gran significación”.

“Quiero felicitar a Marqueza por esta idea de vincular a la universidad con la docencia municipal, y, a través de ella, a todos su equipo y al señor intendente”, manifestó. “El quehacer educativo es fundamental. No hay posibilidad de crecimiento, tanto a nivel personal como social, sin educación. El conocimiento, sin ninguna duda, es una herramienta de liberación del espíritu de las personas y los pueblos”, acotó.