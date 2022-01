Mark Zuckerberg estaba inmerso en uno de sus últimos proyectos: crear una criptomoneda con la que se pudiera pagar a los contactos a través de las aplicaciones propiedad de Meta como WhatsApp, Facebook o Instagram. Sin embargo, parece que el sueño se está desplomando poco a poco.

De hecho, The Wall Street Journal afirma que se está cerrando y vendiendo la tecnología de la Asociación Diem a un pequeño banco de California, Silvergate Capital Corp., que atiende a empresas de bitcoin y blockchain por unos 200 millones de dólares, según ha explicado una persona familiarizada con el asunto.

En junio de 2019 se presentó esta idea bajo el nombre de ‘Libra’. Algunas compañías como Mastercard, Visa o PayPal apoyaban el proyecto, pero las autoridades estadounidenses no han dado todavía el visto bueno a la criptomoneda de Meta.

Zuckerberg decidió cambiar la estrategia y, además, la criptomoneda pasó a recibir el nombre de ‘Diem’. No obstante, los esfuerzos no están dando resultados y no ven mucho futuro en el proyecto, por lo que, según ha informado Bloomberg, la compañía está planteándose vender sus acciones en el proyecto.

David Marcus, el ejecutivo de Meta que supervisó el lanzamiento de lo que se convertiría en Diem, anterior CEO de PayPal, dejó la empresa el año pasado. Marcus fue uno de los primeros ejecutivos en hincar el diente al Bitcoin y otras criptodivisas.

Ahora, el proyecto Diem está en conversaciones con fondos de inversión para detallar la mejor manera de vender su propiedad intelectual y encontrar después un nuevo trabajo para los ingenieros que desarrollaron la tecnología, según ha explicado una fuente cercana a la compañía.

En noviembre de 2021, un informe del Grupo de Trabajo del Presidente sobre Mercados Financieros explicaba que los organismos de control federales establecían que los stablecoins (emisores de criptomonedas estables) deberían ser bancos regulados, si los tokens se van a utilizar como medio de comprar y vender cosas.

Además, estos reguladores también matizaban que «temían» lo que podría suceder si «una enorme red de usuarios de una empresa tecnológica de repente comenzara a realizar transacciones en una nueva moneda», ya que eso podría conllevar que una gran empresa tuviera «una concentración excesiva de poder económico«.

La volatilidad de las criptomonedas

La volatilidad de la gran mayoría de las criptomonedas echan hacia atrás a muchos inversores que no se fían de los cambios constantes de los precios en la mayoría de las criptomonedas. La criptodivisa más reconocida actualmente, bitcoin, arrastra un desplome de más del 25% de su capitalización bursátil en el último mes.

Por ello existen las stablecoins, unas criptomonedas que aseguran un precio estable al estar diseñada para minimizar esa volatilidad al estar en relación a una moneda sólida, como el dólar.

Esa era la intención que tenía Meta con su moneda futurista. Asimismo, el banco, Silvergate Capital ya había llegado a un acuerdo con Diem para emitir algunas de las monedas estables, que están respaldadas por dólares fuertes y diseñadas para ser menos volátiles que bitcoin y otras monedas digitales, que estaban en el centro del esfuerzo.

