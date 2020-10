Música

Después de que el invitado musical original de este fin de semana en Saturaday Night Live, el cantante de country Morgan Wallen, violó el protocolo de seguridad del COVID-19, el programa de televisión se encontró en la necesidad de un reemplazo de último minuto. Jack White respondió a la llamada.

Acompañado por el baterista Daru Jones y el bajista Dominic John Davis, White rompió algunos de sus grandes éxitos con algunos giros inesperados. Para su primera actuación de la noche, White interpretó un poco de su colaboración con Beyoncé, Don’t Hurt Yourself, antes de pasar a Ball and Biscuit. La canción de Elephant fue reelaborada para incluir la letra de Jesus is Coming Soon, una canción tradicional de gospel sobre la gripe española de 1918 que fue interpretada por Blind Willie Johnson.

El trío regresó al escenario para tocar Lazaretto, la canción principal del segundo álbum solista de White. La actuación fue especialmente notable por la elección del instrumento de White: “Pensé que podría ser un buen gesto para mí usar esta guitarra modelo eddie van halen azul para una de las canciones de esta noche en SNL“, escribió White en una publicación de Instagram antes de la del episodio. “La guitarra fue diseñada por eddie (con algunas personalizaciones que había agregado). Eddie fue muy amable conmigo y se encargó de que esta guitarra estuviera hecha para mí según mis especificaciones. Ni siquiera insultaré el talento del hombre tratando de tocar una de sus canciones esta noche. gracias de nuevo Eddie por esta guitarra y descanse en paz, señor “. Y en un nuevo guiño a Van Halen, White tocó brevemente un solo de guitarra.