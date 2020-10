Música

Get It Back, la nueva canción de Pearl Jam, ya está disponible en los servicios de transmisión digital.

La canción se lanzó originalmente la semana pasada como parte de álbum Good Music to Avert the Collapse of American Democracy Vol. 2. Todo lo recaudado por la compilación exclusiva de Bandcamp beneficiaron al Voting Rights Lab, una organización no partidista que aporta la defensa estatal, las políticas y la experiencia legislativa a la lucha por los derechos de voto.

La canción está escrita por Matt Cameron y marca lo primero de Pearl Jam desde que lanzaron su álbum Gigaton a principios de este año. ¡Dale play al estreno!

Natalia Grego