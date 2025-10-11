La alumna de 10 años de edad sigue internada en el hospital Garrahan. Sufrió quemaduras profundas en el rostro y su estado de salud es reservado.

#Catalina Las comunidades de Rancagua y Pergamino se unen en un profundo dolor y movilización solidaria para impulsar una cadena de oración por la salud de, la nena internada con pronóstico reservado tras la trágica explosión en una feria de ciencias escolar. Su estado es delicado y los profesionales evalúan con extrema cautela su evolución neurológica y general.

El trágico incidente

El grave hecho ocurrió el jueves pasado en el Instituto Comercial Rancagua, durante una feria de ciencias donde se realizaba un experimento que simulaba la erupción de un volcán. El ensayo, que se desarrollaba ante la expectativa de alumnos, docentes y familiares, explotó de manera descontrolada.