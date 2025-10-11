La alumna de 10 años de edad sigue internada en el hospital Garrahan. Sufrió quemaduras profundas en el rostro y su estado de salud es reservado.
El trágico incidente
El grave hecho ocurrió el jueves pasado en el Instituto Comercial Rancagua, durante una feria de ciencias donde se realizaba un experimento que simulaba la erupción de un volcán. El ensayo, que se desarrollaba ante la expectativa de alumnos, docentes y familiares, explotó de manera descontrolada.
Según se pudo saber, la explosión lanzó una esquirla de metal que impactó en la cabeza de la niña, atravesándole el cráneo y alojándose en el cerebro, además de provocarle quemaduras profundas en el rostro. Catalina había asistido a la feria como espectadora junto a familiares cuando la onda expansiva y los fragmentos la alcanzaron de lleno.