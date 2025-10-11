La diputada provincial Adriana Díaz denunció la jugada política de sectores de la oposición que, según ella, actuaron a favor del gobierno nacional de Javier Milei, bloqueando en la Cámara de diputados de la nación una ley clave para las finanzas de Catamarca y el resto de las provincias.

Díaz exige respuestas a candidatos locales: “Elisa Carrió y aliados opositores privan a Catamarca de fondos vitales. ¿Qué tienen para decir al respecto los candidatos de esos espacios políticos en Catamarca?”.

El foco de la crítica de la legisladora se centra en que no avanzó el proyecto para coparticipar el impuesto a los combustibles, una medida que significaba el regreso de fondos vitales para los presupuestos provinciales.“Una vez más, una supuesta oposición juega a favor del ajuste de Milei y en contra de los intereses de las provincias. Al final, la ‘oposición amiga’ boicoteó a las Provincias e impidió esta ley fundamental,” expresó la diputada Díaz.

La legisladora señaló directamente a los responsables de esta maniobra en Diputados. Díaz indicó que el sector de Carrió fue fundamental para bloquear la iniciativa, alineándose con la postura del oficialismo. También, criticó la falta de unidad entre los gobernadores llamados ‘opositores’ o ‘pseudo-opositores’, particularmente a los radicales y del PRO aliados al gobierno, que no lograron alinear a sus propios diputados para defender los recursos de sus territorios.

El resultado de este bloqueo, afirmó Díaz, dio un triunfo para el Poder Ejecutivo Nacional: la ley no avanzó, los fondos se quedan en la Nación y Milei sigue manteniendo el control discrecional centralizado de la caja que tanto critica.”

Finalmente, la diputada interpeló a la política local: “¿Qué tienen para decir al respecto los candidatos de esos espacios políticos en Catamarca? ¿Se hacen cargo de esas jugadas que terminan perjudicándonos?”.