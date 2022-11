Música

Luego de recibir una oferta por más de 100 millones de dólares, el famoso dúo de los ’80 comenzará una gira mundial.

El dúo de “There Must Be An Angel (Playing With My Heart)” compuesto por Annie Lennox y Dave Stewart se separó en 1990, pero se reunió varias veces desde entonces y, tras volver a reunirse a principios de este año para actuar en su ingreso en el Salón de la Fama del Rock and Roll, les pidieron que salgan juntos de gira por primera vez en más de 20 años.

Según Sunday Mirror, “Eurythmics recibió una gran oferta para volver a hacer una gira mundial.” Productores están haciendo ofertas a la banda para que vuelva a salir a la carretera”.“Nada está fuera de la mesa, incluyendo un nuevo álbum de estudio. Es muy pronto, pero todo el mundo está entusiasmado por dar vida al proyecto”.

Dave admitió a principios de este año que considera que actuar con Annie -con quien también tuvo una relación- es “una montaña rusa” y una “experiencia emocional agotadora” debido a la naturaleza de su vínculo: “Es una montaña rusa debido a la conexión emocional entre Annie y yo. La gente llora con algunas canciones y para Annie es una experiencia emocional agotadora cantar también. Muchas de las canciones que hemos escrito juntos hablan de nosotros estando juntos. Así que no es un concierto directo hacia el público, sino hacia nosotros, como dúo o como pareja”.

Dave -que tiene dos hijos adultos, Sam y Django, con su ex, Siobhan Fahey de Bananarama, y dos hijas, Kaya e Indya, con su actual esposa, Anoushka Fisz- dice que su dinámica es “inusual”, ya que es lo contrario de otras bandas con ex amantes.

“Es inusual. Por lo general, una pareja está en una banda, la banda tiene éxito y luego se separa. Lo nuestro fue al revés: éramos una pareja y estábamos en una banda, pero no escribimos ninguna de las canciones para ella ni mientras vivíamos juntos. Luego decidimos no estar juntos, formamos Eurythmics y escribimos unas 140 canciones al respecto”, dijo.

PABLO DE MATTEI

-DJ PAUL (AR) –