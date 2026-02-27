Estudiantes de Río Cuarto consiguió su primera victoria en su regreso a la máxima categoría tras vencer a Huracán, por la séptima fecha del torneo de Primera División.

El encuentro en el Estadio Antonio Candini terminó 2-0 para el «León del Imperio» con goles de Mateo Bajamich y Gabriel Alanís.

Con este resultado, Estudiantes llegó a cuatro puntos en siete partidos y dejó el último puesto de la zona B donde quedó Aldosivi que todavía no disputó esta fecha.

A los 29 minutos de la primera parte, Leandro Lescano fue expulsado por doble amarilla y dejó con 10 jugadores a Huracán.

Tan solo unos minutos después, Mateo Bajamich puso el 1-0 en el partido a favor del conjunto local.