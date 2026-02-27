Estudiantes de Río Cuarto consiguió su primera victoria en su regreso a la máxima categoría tras vencer a Huracán, por la séptima fecha del torneo de Primera División.

El encuentro en el Estadio Antonio Candini terminó 2-0 para el «León del Imperio» con goles de Mateo Bajamich y Gabriel Alanís.

Con este resultado, Estudiantes llegó a cuatro puntos en siete partidos y dejó el último puesto de la zona B donde quedó Aldosivi que todavía no disputó esta fecha.

A los 29 minutos de la primera parte, Leandro Lescano fue expulsado por doble amarilla y dejó con 10 jugadores a Huracán.

Tan solo unos minutos después, Mateo Bajamich puso el 1-0 en el partido a favor del conjunto local.

Artículo anteriorComenzó la XXXV edición de la Feria de la Puna, el evento más antiguo de la región
Artículo siguienteRiver le regaló a Marcelo Gallardo una despedida con triunfo ante Banfield, por el Torneo Apertura
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor