Música

Paris Jackson dio a conocer su álbum debut como solista.

La única hija de Michael Jackson pasó el año pandémico abrazando sus raíces musicales. Primero editó musica con The Soundflowers, el grupo con su ex compañero Gabriel Glenn, con quien lanzaron su EP homónimo en junio. Su relación finalmente se agrió y los Soundflowers decayeron (lo siento, se marchitaron), lo que inspiró a la joven Jackson a actuar por su cuenta. wiltedfue coescrito y producido por Andy Hull de Manchester Orchestra, con instrumentación e ingeniería adicionales de su compañero de banda Robert McDowell.

En una entrevista con Associated Press, Jackson dijo que esperaba que el álbum ayude a la gente a sentirse “un poco menos sola”. Ella explicó:

“Encontré mucha curación al crear esto. Y hay momentos en los que escucho ciertas canciones y pienso, ‘Wow, fui tan ingenuo’. Pero en su mayor parte, es como tanta gratitud y alegría que obtengo al escuchar estas canciones y solo viendo el desarrollo y la evolución “.