ESTE VIERNES A LAS 22 HS POR YOUTUBE

Este viernes 29 de agosto a las 22 horas se estrenará en exclusiva por YouTube el documental “El Camino de la Devoción”, una producción que revive el histórico regreso de Carlos “La Mona” Jiménez a la provincia de Catamarca en el marco de la 54ª Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.
El trabajo audiovisual, coproducido por Universo TV y Universo Jiménez Producciones, retrata no solo el show en vivo del máximo referente del cuarteto, sino también el viaje y la devoción de su público.
A lo largo de sus capítulos, el documental muestra la llegada de Jiménez a Catamarca, la espera de sus fanáticos en el aeropuerto, momentos íntimos durante el vuelo y en el hotel, la previa en el estadio y el concierto que convocó a miles de personas.
“No es solo un show. Es una peregrinación popular, un camino de amor y de entrega con un único destino: una noche irrepetible, un escenario histórico, un abrazo eterno”, destacan los realizadores.
“El Camino de la Devoción” se estrenará el viernes 29 de agosto a las 22 horas en el canal oficial de Universo TV en YouTube: youtube.com/@universotvoficial
Convocado por la organización de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, a cargo del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, La Mona ofreció el 27 de julio un histórico show en el Estadio Bicentenario que permitió darle un cierre de oro a la edición 54º de la fiesta, con más de 15 mil personas disfrutando del show.
El evento convocó a fanáticos de Catamarca, La Rioja, Tucumán, Salta, Jujuy, Mendoza, Córdoba y Buenos Aires, que llegaron en 21 colectivos, 11 combis, 217 camionetas, 40 motos y casi 700 autos, según datos oficiales.

Una producción original
La dirección del documental estuvo a cargo de Seba Miranda, quien también asumió la edición y la dirección de fotografía. El guion fue desarrollado por Miranda junto a Caio Lamberti, productor general del proyecto.
El equipo técnico se completó con la participación de Flor Dreidemie (cámaras), Tute Delacroix (fotografía), y el diseño gráfico de Sofía Taibi y Dayana Bulla.

AFICHE DEL DOCUMENTAL: https://drive.google.com/file/d/1lzNVTRkweDi9MaeI_irKN-ML3QLMrWHN/view?usp=drive_link

FOTOS: https://drive.google.com/drive/folders/1pe4pvtt399wh1Bp9AQTto8HNPbS9UFW8

LINK DEL TRAILER: https://www.instagram.com/reel/DN5vSkaCc0J/?igsh=MW4xbHl1eWd2NzJweA==

Artículo anteriorChina desarrolla el primer dron VTOL con motor a chorro que convierte cualquier buque de guerra en una base aérea
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor