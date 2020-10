“Estoy muy agradecida”, la respuesta de Sandra Oh cuando le preguntaron si volvería a “Grey’s Anatomy”

17 octubre, 2020 1:24

La actriz que interpretó a la Dra. Cristina Yan durante 9 años fue consultada en una entrevista sobre la posibilidad de que su personaje regrese a “Grey’s Anatomy”.

Desde su estreno en 2.005, “Grey’s Anatomy” no ha parado de cosechar éxitos y de conquistar audiencia. Muchos son los personajes que han hecho parte de la popular trama y sin duda uno de los más recordados, aunque ya no esté, es el de la “Dra. Cristina Yang”.

Esta cirujana fue interpretada por la actriz Sandra Oh, quien fue merecedora de varios distinciones gracias a este papel, entre ellas en los premios Globo de Oro y el galardón del Sindicato de Actores.

El personaje estuvo vigente desde el inicio de la serie y hasta el 2.014. Aunque “la doctora Yang” desapareció de la ficción tras aceptar una propuesta de trabajo en Suiza, pero no murió, lo que ha permitido que los fanáticos especulen sobre un posible regreso.

Muchos seguidores de la producción están ilusionados con la idea de que la querida médica regrese a las salas del hospital más famoso de la televisión y por ello en una reciente entrevista la actriz que le dio vida en la pantalla fue consultada al respecto.

Sandra Oh expresó que “desearía tener un dólar” por la cantidad de veces que le han preguntado lo mismo. “Estoy muy agradecida de que me hagas esa pregunta, porque eso significa que la gente todavía está interesada en ‘Cristina Yang’, un personaje que dejé hace seis años”, comenzó diciendo la intérprete en diálogo con ET Canadá.

Sin embargo, para pesar de los fans, la actriz descartó la posibilidad de volver a “Grey’s Anatomy”. “Hay tantos proyectos nuevos y soy una persona diferente, así que tendría que decir que no”.

Por lo pronto, Oh se concentra en sus próximas apariciones en la pantalla y una de ellas será en el film de terror “Umma”, del cual es protagonista. En la película la artista se pondrá en la piel de “Amanda”, una mujer que vive en una tranquila granja, pero que teme convertirse en su madre fallecida.

