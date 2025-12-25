Tras dos intensas jornadas de audiciones realizadas en el Complejo Cultural Urbano Girardi, Cultura de la Capital dio a conocer los resultados del concurso público para cubrir los roles artísticos y técnicos de la Comedia Municipal período 26-27.

El proceso contó con la participación de 73 aspirantes reafirmando así el compromiso con el fortalecimiento del teatro local y regional.

El proceso de selección se desarrolló durante los días viernes 19 y sábado 20 de diciembre en el Complejo Cultural Urbano Girardi, con una destacada participación de 73 aspirantes quienes se postularon para los distintos cargos artísticos y técnicos, superando ampliamente las expectativas iniciales y reafirmando la vitalidad, diversidad y compromiso del teatro local y regional.

El jurado estuvo integrado por María Pessacq (Catamarca), Cristian Enrique Scotton (Buenos Aires) y Daniela Alejandra Villalba (Tucumán), incorporándose en la jornada del sábado, para la selección del rol de Producción Ejecutiva, Alejandro Farfán, director general de Cultura, y Valeria Berrondo, administradora de Gestión Cultural.

Luego de finalizadas las instancias de evaluación y tras la correspondiente deliberación, el jurado resolvió designar a los siguientes integrantes titulares y suplentes de la Comedia Municipal periodo 2026–2027:

Dirección Escénica

Titular: Paula Tatiana Luján Valdez

Suplente: Sebastián Luis Aníbal Sánchez.

Asistencia de Dirección

Titular: Mariana Rosario Santillán.

Suplente: Jason Elías Orquera.

Preparación Física

Titular: Pablo Alejandro Nieto.

Suplente: Lucas Fernando Scott.

Producción Ejecutiva

Titular: Nora Nélida Ahumada

Suplente: Carmen Eva Maldonado.

Intérpretes Titulares

Verónica Agustina Laus.

Ana Patricia Medina.

Laura Inés Corro.

Florencia Ayelén Pacheco.

Miguel Ulises Gonzalo Soto.

Franco Martín Arroyo.

Moisés David Seleme.

Cristiana Romero.

Intérpretes Suplentes (por orden de mérito)

1- Sofía Beatriz Sager Carreño.

2- Omar Adrián Bejar.

3- Nadia Inés Noce.

4- Martín Exequiel Páez.

5- Natalia María Yapura.

6- David Silva.

7- Bárbara Anahí Tula Barnes.

8- Pedro Javier Salazar.

La conformación del elenco y del equipo de trabajo para el próximo ciclo reafirma el compromiso de la gestión municipal con el fortalecimiento de las políticas públicas culturales, la transparencia en los procesos de selección y el acompañamiento sostenido al teatro local como espacio de creación, formación y fomento.

La Comedia Municipal inicia así una nueva etapa, consolidándose como un proyecto artístico colectivo que promueve la producción teatral local y el acceso de la comunidad a propuestas culturales de gran calidad.