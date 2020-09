Ester Expósito posó en un ascensor con un súper escote y estallaron las redes

27 septiembre, 2020 16:26

La actriz e influencer Ester Expósito utilizó un saco negro con un gran escote para posar en un ascensor y “estallaron” sus seguidores.

La actriz de Élite, Ester Expósito, causó un gran revuelo en su cuenta de Instagram con la última publicación que realizó.

La joven posó con un saco negro con un gran escote que dejo boquiabiertos a sus seguidores que le dejaron varios comentarios en las redes sociales.

“Felicidades @sansebastianfes 🖤 la cultura es segura e imprescindible, cuidémosla 🎬 Gracias a los mejores”, escribió la joven en el posteo que realizó.

Las tres fotos que subió rápidamente se volvieron virales en Internet y obtuvo miles de “me gusta” y cientos de comentarios elogiándola.

“Sos hermosa, amo cada uno de tus trabajos y tus outfits”, “Qué reina, brillas como ninguna Ester”, “No puedes ser más linda”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Ester Expósito tiene más de 25.4 millones de seguidores en cuenta oficial de Instagram y cada una de sus publicaciones generan una gran repercusión.

La actriz de la exitosa serie Élite, reconoció en una entrevista con la revista Glamour haber aprendido cosas de su personaje:

“De Carla he aprendido mucho, especialmente todo lo que tenga que ver con fortaleza. Ella tiene que enfrentarse a situaciones muy difíciles y fuertes, pero a pesar de eso es capaz de mantenerse intacta y lucha para que no se noten sus problemas en el exterior”.

Y agregó: “Eso siempre se me ha hecho muy elegante; no hay que echarle mierda a los demás sobre los problemas que tienes… ni buscar soluciones en ellos. Ella tiene el control, no le tiembla el pulso y tiene las cosas claras. Ese tipo de cosas me han inspirado como mujer y como persona”.

