Amazon se estaría planteando un serio cambio en su línea de tablets después de casi 15 años con su propio sistema operativo en ellas. Desde Reuters informan de que Android llegaría para sustituir a FireOS debido a las quejas de los usuarios y desarrolladores de aplicaciones que tenían sobre este. Este proyecto se conoce de forma interna como Kittyhawk y Amazon plantea su lanzamiento como una tableta de gama alta en 2026.

Amazon podría incorporar Android a sus tablets y abandonar FireOS

Desde el medio citado cuentan que que este cambio supone un antes y un después en la marca que busca tener mucho mayor protagonismo en un sector en el que se ha quedado atrás. Desde el año 2011 ha utilizado su propio sistema operativo para los dispositivos, aunque realmente se trata de una versión bifurcada de Android con modificaciones para que funcionen como uno propio.

Sería un cambio de filosofía total, ya que siempre han rechazado a otros sistemas operativos y software de terceros. Esto ha provocado que los desarrolladores de aplicaciones tuvieran que crear versiones separadas de las apps para las tabletas Fire, limitando la variedad. Además, que sean simples y fáciles de usar provoca que no sea tan buscadas para los usuarios que buscan un mayor rendimiento o instalar apps sin tener que modificar el sistema.

También son las más baratas del mercado y es cierto que han vendido millones de unidades, pero el plan de Amazon siempre ha sido generar ingresos con las suscripciones a los servicios. Volviendo a Kittyhawk, aseguran que el dispositivo será de gama alta y que costará unos 400 dólares. Varias de sus fuentes comentan que si tiene éxito, las tabletas Fire podrían ser más atractivas para los consumidores que buscan compatibilidad con otros dispositivos Android.

Por el momento, el proyecto está en desarrollo y veremos si se llega a buen puerto de cara al 2026. Desde Reuters preguntaron a Amazon sobre el nuevo cambio de filosofía, pero desde la empresa estadounidense alegaron que no responden ni a rumores ni a especulaciones, por lo que habrá que seguir investigando para conocer más información.