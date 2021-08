Música

La banda sorprendió a los fanáticos con un lanzamiento especial en todas las plataformas digitales.

Los Rolling Stones no paran. La banda liderada por Mick Jagger y Keith Richards estrenaron “Living In The Heart Of Love”, una canción inédita mientras retoman su nueva gira de shows.

El tema forma parte de un box set especial para celebrar los 40 años del disco Tattoo you, uno de los trabajos más importantes de su carrera.

Este nuevo single es el primer adelanto de lo que será el nuevo material del grupo. “Mick Jagger y yo hicimos nueve tracks nuevos para el relanzamiento de Tattoo You”, reveló Ronnie Wood en una reciente entrevista con The Times.

Podes escuchar Living In The Heart Of Love de Los Rolling Stones acá

Yamila Pagani