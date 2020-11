Música

El nuevo single de Miley Cyrus, Midnight Sky, se basa en un sample de Edge of Seventeen de Stevie Nicks. Ahora, Cyrus dio a conocer un remix de la canción con nada menos que… la propia Nicks. ¡Dale play a Edge of Midnight!

En una entrevista en la época del lanzamiento de “Midnight Sky”, Cyrus recordó cómo se acercó a Nicks para obtener su bendición. “Le envié la canción y le dije: ‘Tengo una melodía alternativa, si no quieres que te rinda tributo a ti y a tu grandeza y cuánto me has inspirado’. Y ella dijo: ‘ Puedes pedirme prestado en cualquier momento ‘”. “Midnight Sky” marca el primer single del próximo álbum de Cyrus, Plastic Hearts. Junto con 13 temas originales, el álbum contiene versiones de “Heart of Glass” de Blondie y “Zombie” de The Cranberries. Además, se dice que Cyrus está trabajando en un álbum de covers de Metallica.

Natalia Grego