The Weeknd se unió con Maluma para un remix de la exitosa canción del ícono del reguetón, Hawái. En él, el artista de After Hours canta en español e inglés.

La canción comienza con The Weeknd cantando una versión alterada del verso de introducción en inglés y cambia repentinamente al español. La estrella colombiana entra y se encarga del resto de los versos mientras The Weeknd se une a él en el estribillo. A pesar de que ambos tocan diferentes estilos de música, los dos tienen una química increíble y The Weeknd suena particularmente cómodo cantando en un ritmo de reggaetón. La canción viene acompañada de un video.

En una nota con Zane Lowe de Apple Music, Maluma dijo que trabajar con The Weeknd es “un gran momento para la cultura latina“. “Es un verdadero artista, hombre, lo que hizo en esta canción”, dijo Maluma. “Para él, era como si hubiera estado haciendo reguetón durante toda su vida. Y sabía que su voz en la canción podía funcionar de maravilla. Y eso es lo que pasó “.

Continuó: “Al principio, cuando escuché el primer verso cuando él acababa de comenzar la canción, que cambiamos toda la intro de la canción, puse su voz allí, dije, ‘Hermano, esto suena como el de The Weeknd. canción. “No podía creer lo bien que fue mezclar su voz con la mía”.