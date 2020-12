Música

En nombre de la herencia de Chris Cornell, su esposa Vicky Cornell y sus hijos, Toni y Christopher, lanzaron un nuevo álbum de versiones grabadas por Cornell. Se llama No One Sings Like You Anymore y está disponible para escuchar a través de Apple Music y Spotify.

No One Sings Like You Anymore es una colección de 10 covers de canciones seleccionadas por el propio Cornell. El cantante de Soundgarden grabó los temas en 2016 como una forma de honrar a los artistas que lo inspiraron, como John Lennon, Janis Joplin, Harry Nilsson y Electric Light Orchestra. Se espera que se publique un lanzamiento físico en vinilo el 19 de marzo.

El álbum incluye varios elementos básicos de la carrera solista de Cornell, como su versión de “Stay With Me Baby” de Lorraine Ellison para el programa de HBO Vinyl; una nueva grabación de estudio del clásico de Prince “Nothing Compares 2 U”; y su versión de “Patience” de Gun’s & Roses, que se lanzó en el cumpleaños de Cornell este año y le valió su primer número 1 en solitario de Billboard.

También grabó versiones de Ghostland Observatory, Carl Hall y Terry Reid para el álbum.

“Este álbum es tan especial porque es una obra de arte completa que Chris creó de principio a fin. Su elección de versiones proporciona una mirada personal a sus artistas favoritos y las canciones que lo conmovieron. No podía esperar para publicarlo”, dijo Vicky Cornell en un comunicado. “Este momento es agridulce porque debería estar aquí haciéndolo él mismo, pero es con dolor y alegría que compartimos este álbum especial. Todos podríamos usar su voz para ayudarnos a sanarnos y levantarnos este año, especialmente durante la temporada navideña. Estoy muy orgulloso de él y de este impresionante récord, que para mí ilustra por qué siempre será amado, honrado y una de las mejores voces de nuestro tiempo”.

“Cuando mi papá estaba haciendo este álbum, fue muy divertido. Recuerdo que me desperté por la mañana, desayuné con él y fui con él al estudio”, agregó Toni Cornell. “Tomábamos nuestras lecciones de piano allí y Christopher jugaba videojuegos con Brendan y mi papá. Pudimos experimentar mucho con él y tener tantos recuerdos increíbles. Estoy muy feliz de compartir este álbum. Te amamos, papá”.