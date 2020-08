Es luchador de WWE y mató a un hombre que lo quiso abusar: “Deberían buscarlo en el río”

10 agosto, 2020 8:50

Marty Jannetty supo ser un prolífico luchador de WWE y dio a conocer que hace 13 años hizo desaparecer a un hombre que intentó abusar de él.

El luchador profesional Marty Jannetty, conocido por su tiempo en la WWE como miembro del legendario equipo llamado “The Rockers” con Shawn Michaels, confesó haber cometido un asesinato cuando tenía 13 años en una extraña y errática publicación de Facebook.

Quien hoy tiene 60 años alega que fue atacado por un hombre cuando tenía 13 años, quien creía que lo iba a abusar sexualmente. En ese momento mató al hombre y tiró su cuerpo al río Chattahoochie, presumiblemente cerca de Columbus, Georgia, donde creció Jannetty.

Jannetty dio, luego de su publicación, una entrevista con una radio en Boston para describir su versión de la historia, alegando que el asesinato fue en defensa propia y que “no quiso” matar al hombre. A su vez, intentó defenderse al indicar que evitó futuros intentos de abuso.

Quizás lo más escalofriante es que Jannetty está usando la historia como una amenaza para su novia de toda la vida: “Me prometí a mí mismo en ese entonces que nadie volvería a lastimarme… eso te incluye a vos”. Ya fuera de sí, reveló que mató a más personas a lo largo de su vida: “Esa fue la primera vez que hice desaparecer a un hombre”. Es decir, podría haber más.

El luchador ya había tenido numerosas publicaciones problemáticas en el pasado, incluso en 2018 cuando desde sus redes sociales sugirió que quería tener relaciones sexuales con una mujer que crió como hija. Luego, usó la clásica excusa de que fue publicada por piratas informáticos.

Como si eso no fuera suficiente, Jannetty también luchó con problemas de abuso de sustancias a lo largo de su carrera, y recientemente estuvo involucrado en una demanda contra la WWE alegando que sufre de encefalopatía traumática crónica (CTE) como resultado de la lucha sin la protección.

La policía local dio a conocer que tiene la intención de pasar los detalles mencionados por Jannetty a su división de casos abiertos. Cabe aclarar que en la entrevista radial que ofreció, advirtió: “Casi me violan. Si no hubiera podido manejarlo, ese tipo me habría violado. No dije que lo maté. Dije que desapareció“.

FUENTE: SB NATION / RT

