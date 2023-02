Organizado por Catamarca Jazz Fest, la banda cordobesa se presentará el viernes 17 de febrero en el espacio cultural ubicado en Esquiú 781.

El viernes 17 de febrero, a la medianoche, en el espacio cultural El Cebil (Esquiú 781), se presentará la mítica banda cordobesa Es Lo Que Hay Jazz. Será la segunda visita del grupo a nuestra provincia, luego de presentarse en el mes de noviembre en el Primer festival de jazz realizado en Catamarca.

Organizado por Catamarca Jazz Fest, de la mano del docente y músico Abel Flores, los músicos también brindarán brindarán clínicas de instrumento y producción musical antes del concierto.

Es Lo Que Hay es un grupo de jazz histórico de la provincia de Córdoba formado por Luis Barzola en batería, Sebastián Teves en bajo y Raúl Pandolf en piano. Son los pioneros en llevar las jam a la provincia mediterránea, creando las famosas “Jam Sessions” de los días jueves en la capital cordobesa que duraron más de 15 años de manera interrumpida y por la que pasaron los mejores músicos de todo el país.

Sebastián Teves, cuenta un poco sobre los inicios: “Comenzó en una época dónde no existía el concepto de Jam, éramos un montón de músicos estudiando jazz y no teníamos un lugar fijo para poder tocar esta música que tanto nos fascina, así nació este espacio sagrado para nosotros. Tocamos con prácticamente todos los músicos de Córdoba, desde los principiantes hasta los que nos enseñaron tanto como: Bebe Caniza, Daniel Corzo, Fer Caballero, Walter Barraza, Edu Elía, la Small entre otros, pudimos darnos el lujo de tocar con algunos de los más grandes músicos de jazz de afuera de Córdoba también como Pepi Taveira, Juan Cruz De Urquiza, Oscar Giunta, Carlos Lastra, Sergio Verdinelli, Ernesto Snajer, Mariano Loiacono, Alejandro Herrera, Carto Brandán, Mariano Otero, Jerónimo Carmona y muchos más. También leyendas del rock como Sokol y Superman Troglio”.

Clínicas

El mismo viernes 17, a las 21, los músicos de la banda brindarán clínicas de instrumentos. Luis Barzola dictará la clínica de batería; es titular de la cátedra de batería en la Escuela Superior de Música Colonia Caroya y forma parte de los proyectos musicales Es Lo Que Hay Jazz y Martín Dellavedova Cuarteto.

Sebastián Teves, compartirá una clínica de bajo, se desempeña como titular de cátedra de bajo eléctrico en la Escuela Superior de Música Colonia Caroya e integra los grupos Sur Oculto, Es Lo Que Hay Jazz, Viernes Deformes y Grave.

En tanto que Raúl Pandolfi brindará una clínica de piano y de producción musical. Pandolfi dirige el estudio de grabación Barrock y forma parte de los grupos La Pata de la Tuerta y Es Lo Que Hay Jazz.

El valor de la clínica es de 1.000 pesos, y la entrada al concierto, 750. Quienes quieran asistir a la clínica y al concierto lanzaron una promoción de 1.500. Para reservas, comunicarse al número de teléfono 3834068823.