En el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA) se realizó la presentación oficial de la agenda del Circuito Catamarca es Chaya y Carnaval 2026, con propuestas que se desarrollarán durante el mes de febrero en distintos puntos del Valle Central.

El anuncio contó con la presencia de artistas protagonistas del circuito, la ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán, y la secretaria de Gestión Cultural, Laura Maubecín, quienes destacaron la importancia del carnaval como una celebración popular ancestral, identitaria y arraigada en la cultura catamarqueña.

Durante la presentación se dieron a conocer las principales actividades culturales, musicales y tradicionales que integran la programación, que reeditan celebraciones como la chaya, el Jueves de Compadres y Comadres, ceremonias comunitarias y festejos populares, poniendo en valor el carácter participativo del carnaval y su presencia en distintos puntos de la provincia.

En ese marco, Laura Maubecín invitó a la comunidad a sumarse a este circuito de chayas junto a sus protagonistas, recorriendo distintos puntos del Valle Central, dejándose llevar por la albahaca, la harina y las coplas que perfuman el ambiente de febrero.

Asimismo, remarcó que el objetivo central es la revalorización del carnaval como celebración popular ancestral, destacando que “cada lugar tiene su color y su idiosincrasia, y es importante que todo ese esplendor se vea reflejado en actividades llenas de alegría y celebración”.

La funcionaria también puso en valor la labor de Alico Espilocín, impulsor de esta iniciativa hace diez años: “Gracias por dar el primer empujón para que esto hoy sea una gran celebración”, expresó.

Por su parte, la ministra Daiana Roldán recordó el origen del circuito carnavalero y su crecimiento sostenido a lo largo de la última década. “Nació hace diez años con el apoyo de la Secretaría de Cultura y hoy no solo representa una celebración, sino que también es un incentivo para el turismo en estas fechas”. Además, subrayó que se trata de una celebración pensada para la familia catamarqueña y para quienes visitan la provincia, “para que se lleven una parte de nuestra tierra y de nuestra cultura”.

La agenda del circuito chayero dará inicio el jueves 5 desde las 19 hs con el tradicional Jueves de Compadres en la Casa de la Puna. El sábado 7, desde las 20 horas, se realizará la Catuchaya en el Club Sarmiento, convocada por el dúo Catuchos.

El jueves 12, en el marco del Jueves de Comadres, desde las 18 horas se llevará a cabo una convocatoria en Mota Botello y Rivadavia, desde donde partirá una caminata con cajas, albahaca, harina, instrumentos y canto hasta la Plaza 25 de Mayo, donde se desarrollará la tradicional ceremonia de comadrazgo que, este año, contará con el madrinazgo de la reconocida bailarina Silvia Zerbini.

El circuito continuará el viernes 13, a las 20 horas, con la Caravana Catucha, también en el Club Sarmiento. El sábado 14, desde las 17:30 horas, se celebrará la Chaya de las Comadres en el Patio del Urbano Girardi, con un espacio especial para las infancias y con la ceremonia del bautismo, para todos los que debuten en la chaya.

El domingo 15, a partir de las 18 horas, se realizará la Chaya de los Hermanos Rodríguez en el Centro Vecinal Domingo Faustino Sarmiento, ubicado en calle Almafuerte N° 43. En tanto, el lunes 16, a las 20 horas, tendrá lugar el Carnaval del Valle en Finca La Mercedita, en San Antonio, departamento Fray Mamerto Esquiú, mientras que a las 20:30 horas se desarrollará la tradicional Chaya de Alico en el Club Juventud Unida de Santa Rosa, sobre avenida Virgen del Valle, celebración que dio origen hace diez años a este circuito chayero que continúa creciendo año tras año.

Finalmente, el martes 17, de 14 a 20 horas, se llevará a cabo la Chaya de los Galleguillo en La Mabel Campo & Arte, en Villa El Portezuelo, departamento Valle Viejo.

Esta agenda busca fortalecer las celebraciones populares, promover el encuentro comunitario y generar un impacto positivo en la actividad cultural y turística de la provincia.

AGENDA GENERAL

Jueves 5 | 19 hs | Jueves de Compadres

Casa de la Puna – Av. Recalde y Padre D’Agostino

Sábado 7 | 20 hs | La Catuchaya

Club Sarmiento – Av. Acosta Villafañe 1300

Jueves 12 | 18 hs | Jueves de Comadres

Convocatoria: Mota Botello y Rivadavia

Recorrido: caminata con cajas, albahaca, harina, instrumentos y canto hasta Plaza 25 de Mayo. Ceremonia de comadrazgo

Viernes 13 | 20 hs | Caravana Catucha

Club Sarmiento – Av. Acosta Villafañe 1300

Sábado 14 | 17.30 hs | Chaya de las Comadres

Patio del Urbano Girardi, Av. Ocampo 40

Domingo 15 | 18 a 00 hs | Chaya de los Hermanos Rodríguez

Centro Vecinal Domingo Faustino Sarmiento – Almafuerte N° 43

Lunes 16 | 20 hs | Carnaval del Valle

Finca La Mercedita – San Antonio, Fray Mamerto Esquiú

Lunes 16 | 20.30 hs | Chaya de Alico

Club Juventud Unida de Santa Rosa – Av. Virgen del Valle 237

Martes 17 | 14 a 20 hs | Chaya de los Galleguillo

La Mabel Campo & Arte – Villa El Portezuelo, Valle Viejo