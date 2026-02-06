El Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de la Provincia de Catamarca informa que, desde el mes de febrero, el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA) amplía su horario de atención al público.

El espacio abrirá de lunes a viernes, de 9 a 14 hs y de 15 a 20 hs, y los sábados, domingos y feriados de 17 a 21 hs, ampliando así las posibilidades de acceso de la comunidad y de los turistas a las propuestas culturales, artísticas y tecnológicas que allí se desarrollan.

CATA funciona en Sarmiento 613 y se consolida como un espacio de experimentación sensorial que articula arte, cultura y tecnología de la provincia. La entrada es libre y gratuita.