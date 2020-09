En top y a pura sonrisa: la selfie de Silvina Luna (en primer plano) que provocó suspiros

5 septiembre, 2020 17:02

Silvina Luna deslumbró a sus millones de admiradores gracias a una espectacular postal, bajo el sol, que flechó a más de uno.

Una de las celebridades que no para de provocar suspiros en las redes sociales es Silvina Luna. Cada postal que la guapa argentina sube a sus redes sociales, en instantes, conquista miles de “corazoncitos”.

Ahora, para cerrar la semana, la panelista optó por publicar en Instagram una espectacular selfie en primer plano que cautivó las miradas de sus más de un millón de seguidores y le aceleró el ritmo cardiaco a más de uno.

Se trata de una bella postal en la que Silvina sonríe tímidamente bajo el sol, luciendo un mini top de color gris, cara lavada y el pelo suelto. “Nuevos caminos”, escribió en el post.

En tiempo récord la publicación cosechó centenares de elogios. Los fans de la mediática no tardaron en reaccionar y en pocas horas el autorretrato logró más de 16 mil “Me Gusta”.

“Qué hermosa”, “¡Divina!” “Ojitos tiernos”, “¡Qué belleza”, “Linda”, “Preciosa”, “Qué bella sonrisa”, “Ojazos”, “Te amo”, “Diosa”, “Vos tan linda”, “Tan bella como siempre”, “Maravillosa”, “Mucha luz”, “Un ángel”, comentaron los internautas.

Silvina no deja de arrasar con las miradas en las redes sociales. No solo sus encantos físicos acaparan toda la atención, sino también los fabulosos looks que elige para resaltar aún más su belleza.

