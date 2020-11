El Comité Operativo de Emergencia (COE) de Los Varela confirmó la existencia de

30 personas aisladas el día sábado por contacto estrecho y en otros casos

preventivamente. A ese número ayer se sumaron 20 aislados más que corresponden

a otra rama de contacto estrecho, a la informada el día sábado, haciendo un total de

50 personas.

Cabe destacar que la jurisdicción aún no cuenta con casos positivos confirmados de

COVID-19. Desde el municipio solicitaron a los vecinos que eviten salir de su

domicilio y cumplir con las medidas sanitarias a la hora de realizar alguna actividad

permitida en etapa roja.

Durante la semana el intendente Marcelo Saavedra realizó entrega de equipos de

protección personal a quienes integran la primera línea de defensa en los puestos de

controles a la jurisdicción. En la oportunidad se entregaron Barbijos KN 95 y

camisolines.

En una nota realizada por El Esquiú, el director del hospital “Marcos López Molina”,

Esteban Droz comentó: “Son casi 7 meses de trabajo intensivo, trabajo que fue sin

descanso. Esto se debe a la duplicación de puestos de control, duplicando el

personal sanitario y el personal de apoyo porque también surgió el desgaste y nos ha

obligado a pedir un apoyo al municipio, que nos ha brindado su atención como

alimentación para toda la gente que trabajó en los distintos puestos y el personal que

nos brindó para la contención”.

“Se vive un poco de tranquilidad y digo un poco porque somos conscientes, porque el

hecho de ser uno de los últimos lugares en donde no existe circulación eso genera

también que la gente se relaje. Así que trabajamos mucho con los medios de

radiodifusión, por redes sociales y constantemente desde los controles”, aseguró.

En cuanto a la atención médica, Droz indicó que “la atención hospitalaria se ha visto

ininterrumpida en todo este tiempo, se realizaron muchos servicios, de hecho como

director del hospital me puse en campaña, porque tenemos 12 CAPS que son las

postas que conocemos, varias de ellas muy alejadas y con muy difícil acceso, más

las restricciones normales que existen de circular lo menos posible. Así que en

aquellas zonas en donde no pueden acercarse a hacerse sus chequeos, nosotros

mismos fuimos con la Campaña de Atención Integral Rural”.

Asimismo, dijo que “desde el día cero hemos puesto en el ingreso al hospital la parte

de respiratorios y febriles denominada SAD, que es un Sistema para Atención

Diferenciada justamente para toda aquella sintomatología que pueda llegar a tener

algo que ver con el coronavirus. Así que esas personas ingresan por ahí previo a su

paso por un túnel sanitizante, luego hay unos cubículos que protegen la primera línea

de defensa, así que de esa manera pueden ingresar cualquier paciente con este tipo

de sintomatologías”.

“Todo este tiempo fue muy valioso para nosotros para ponernos manos a la obra,

contamos con tres sistemas de atención de aislamiento para pacientes, aislamientos

preventivos, los cuales se encuentran equipados con camas. Estos centros de

aislamiento para pacientes, uno es para hombres, otro para mujeres y uno mixto”,

detalló.

Cabe señalar que el municipio adhirió al decreto provincial y permanece en etapa

roja, en donde se decidió restringir el ingreso y egreso a la jurisdicción, solo pueden

entrar personas con residencia permanente o domicilio real en la comuna.

Asimismo, suspendieron el ingreso de propietarios de casas de veraneo.

