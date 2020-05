15 mayo, 2020 1:34

Moria Casán fue consultada por la detención del doctor Rubén Mühlberger, ocurrida este jueves por la tarde en su clínica.

“En la vida se puede hacer de todo menos no pagar las consecuencias”: Moria Casán, sobre Mühlberger

Este jueves por la tarde la policía detuvo en su clínica al doctor Rubén Mühlberger porque no contaba con la habilitación necesaria. Tras conocerse la noticia, Moria Casán, una de las figuras del espectáculo que más había recomendado los servicios del médico, fue entrevistada en Bendita y opinó de lo sucedido.

La diva comenzó diciendo que no conocía el motivo por el que había ocurrido la detención, a la vez que contó que su relación tuvo algunas idas y vueltas en los últimos años: “En un momento estuvimos peleados y dejé de atenderme. Después me habló para que volviera y yo volví como si nada hubiera pasado, fuera los rencores”.

Desde el piso Mercedes Ninci explicó que lo habían detenido porque su clínica estaba inscripta como una estética, pero que cuando fueron a realizar la clausura encontraron, entre otras cosas, medicamentos vencidos.

“Yo no lo considero como un centro de estética, primero porque es un doctor, y segundo porque su clínica es de otro mundo. Parece la NASA”, señaló Moria Casán. Y agregó: “El antiage que a mí me da me resulta. Es el mismo que usan Mick Jagger o Tina Turner. Yo estoy divina, no solo por mi genética, sino también por sus tratamientos”.

“Si no tenía su local como tenía que ser, se descubrirá”

Y cerró respaldando el accionar de la justicia: “No sé lo que ha pasado, pero si él no tenía su local como tenía que ser, se descubrirá. En la vida se puede hacer de todo, menos no pagar las consecuencias”.

