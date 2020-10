En body negro y bucaneras de plata, el look de Flor Peña que la rompió

27 octubre, 2020 0:06

Flor Peña compartió una vez más una foto en su cuenta de Instagram con la que subió la temperatura de todos sus fans.

Desde que la pandemia obligó a cambiar los planes de todo el mundo, Flor Peña se volcó de lleno a sus redes sociales. La actriz, que este año iba a trabajar en la obra teatral de “Casados con Hijos“, hace permanentemente anuncios de sus próximos proyectos laborales, así como también suele compartir fotos muy sensuales que levantan la temperatura de sus casi 5 millones de seguidores.

Este lunes por la noche decidió publicar una postal en la que posó en el medio de una pista de boliche, luciendo un body negro con la panza descubierta y unas bucaneras plateadas.

En medio de la pandemia, que obligó a cerrar todos los locales bailables, la artista optó por el humor y escribió en el epígrafe: “La reina de la pista (los lunes, que no hay nadie señora)”.

“Las ganas de una fiesta en tu casa que me dio esta foto”, “Una bomba total”, “Mirala a Flor”, “Quién pudiera llegar así a tu edad”, “Qué ganas de bailar con vos”, “Más buena que comer pollo con la mano”, “Más fuerte que el primer mate”, “Súper lunes”, “Sueño con el día que me respondas un comentario”, “Te amo”, “Lomazo”, “Un día me voy a infartar si sigo viendo tus fotos o “La mujer más bella de todas” fueron algunos de los cientos de mensajes que le dejaron sus fans en la publicación, que superó los 27.000 likes.

