EL ÚNICO MUNICIPIO QUE NO PAGÓ EL SAC

Los trabajadores esperaban cobrar el sueldo ayer. Hoy podrían cobrar los bancarizados. Peleas en el CD.

El conflicto en Santa Rosa entre los empleados y el municipio por el pago del sueldo y el aguinaldo sigue sin resolverse. A esto se suma la no realización de una sesión especial llamada por el Concejo Deliberante para tratar el tema por la ausencia de dos de los tres concejales.

Hasta el cierre de esta edición, los delegados gremiales advirtieron que desde el municipio a cargo de Elpidio Guaraz no había ninguna novedad sobre el pago del sueldo y del aguinaldo. Según informaron, hubo reuniones entre los equipos contables del municipio pero que no se informó nada sobre la fecha de pago. Los empleados no perciben ningún ingreso del municipio desde el año pasado.

«Está todo muy tranquilo. Esperamos que mañana (por hoy) empiecen con los pagos», dijeron desde el gremio de ATE a El Ancasti.

A pesar de todo este conflicto, el gremio no puede tomar ninguna medida de fuerza porque está en vigencia una conciliación obligatoria que recién concluirá en los primeros días de febrero. «Hasta esa fecha, solo podemos esperar», dijeron desde el sindicato.

Más adelante y según informaron los delegados, si el municipio decide pagar hoy, solo cobrarán los que están bancarizados, que son alrededor de 200 empleados. El resto, que cobra por planilla, recién lo haría el jueves. «Esos empleados siempre cobran dos días después, si es que el municipio no se pone en duro y lo deja para la próxima semana», advirtieron.

Presiones

Además de las demoras en el pago de los sueldos, los delegados también señalaron la persecución que realiza el municipio contra los trabajadores y las irregularidades que existen al momento de contratar empleados. En este sentido, compartieron el contrato de un empleado que fue dado de baja por querer afiliarse al gremio. El empleado ya llevaba trabajando varios meses en el municipio pero «de palabra». Recién en agosto del año pasado le hicieron un contrato por seis meses que fue dado de baja antes de diciembre. «El intendente le dio de baja por querer sumarse al gremio. Es una forma que tiene para generar miedo entre los empleados», dijeron a lo que añadieron que la copia del contrato que le dieron al empleado dado de baja tendría una firma apócrifa. «Él dice que ésa no es su firma y ahora está con abogados para ver si puede volver», indicaron.

«Queremos saber qué va a pasar con la plata del empleado contratado que dieron de baja» agregaron.

También señalaron el caso de otro empleado que estaba en blanco y fue dado de baja, pero que hasta la fecha sigue figurando como empleado activo. «Fuimos a la Secretaría de Asuntos Municipales y nos damos con que nunca fue dado de baja por lo que alguien está cobrando en su lugar. Esto es una de las tantas irregularidades que hay en el municipio», dijo.

Sesión frustrada

Para ayer el Concejo Deliberante de Santa Rosa había convocado a una sesión extraordinaria para tratar las demoras en los pagos del aguinaldo y de los sueldos, como así también las persecuciones a los empleados y la falta de pago de un bono de 30 mil pesos por parte del municipio a pesar de que fue aprobado por el pleno del cuerpo.

Sin embargo, el plenario no se concretó por la ausencia de dos ediles: el presidente Federico Mercado y Fabián Lezana.

Quien sí asistió fue el edil Mario Páez, quien cargó con dureza contra sus pares y contra el intendente. El edil definió como una «engañapichanga» a la sesión. En este marco criticó a Mercado al afirmar que se presenta como opositor a Guaraz pero que sigue siendo funcional al intendente.

Más adelante, Páez afirmó que la convocatoria a sesión fue «extemporánea» porque en realidad la debería haber llamado el año pasado, cuando Guaraz decidió empezar a pagar el sueldo después del 15 de cada mes.

