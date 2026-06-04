Este viernes 5 de junio, de 12:00 a 18:00 horas, se instalará en la Plaza Virgen del Rosario, acercando a los vecinos una amplia variedad de productos elaborados por emprendedores y productores locales.

Durante la jornada podrán encontrarse productos de panificación, pastelería, alimentos naturistas y orgánicos, productos sin TACC, dulces regionales, alfajores artesanales, escabeches, embutidos, condimentos, conservas y muchas otras propuestas que promueven el consumo local y la economía social.

Además, en el marco de la iniciativa “El Mercado Itinerante se viste de Argentina”, se realizará un Concurso de Talento Infantil, una propuesta destinada a niños y adolescentes de 5 a 15 años que deseen demostrar sus habilidades. La participación es libre y gratuita, y las inscripciones se realizan mediante formulario publicado en la página del Ministerio. 

Asimismo, los vecinos podrán acceder al servicio del Registro Civil para la realización y actualización del Documento Nacional de Identidad (DNI), facilitando el acceso a este trámite esencial en su propio barrio.

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