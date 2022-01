Música

Haciendo historia, el rapero blanco superó con ‘The Slim Shady LP’ los 1.000 millones de streams en Spotify.

Eminem es ahora el primer artista con 11 de sus álbumes en lograr el hito con ‘The Slim Shady LP’, uniéndose a otros como ‘The Marshall Mathers LP’ (2000), ‘Recovery’ (2010), ‘Kamikaze’ (2018) y ‘Music To Be Murdered By’ (2020) en superar los mil millones de streams. Su único álbum que no superó el hito es su álbum debut ‘Infinite’ (1996), que actualmente no está disponible en Spotify.

Su mánager de toda la vida, Paul Rosenberg, expresó su alegría en su cuenta de Twitter para felicitar al rapero, escribiendo “¡Felicidades Eminem!”

A principios de este año, la hija de Eminem, Hailie Jade Scott Mathers, compartió una captura de pantalla de su Spotify Wrapped, que revelaba que estaba en el 3% de los oyentes de su padre. Seguido a esto también se la vio en un video en su cuenta de TikTok, en el que la joven de 25 años hacía una sincronización labial con la estrella de The Real Housewives of Potomac, Wendy Osefo, con el texto : “¿Qué? ¿Escucho la música de mi papá? “Creo que mi papá se ha vuelto loco”.

Esta gran noticia llega cuando Eminem fue calificado recientemente de artista “infravalorado” por Drake, quien compartió en su Instagram fotos de las actuaciones de Eminem en la gira ‘Up In Smoke Tour’. “Este tipo está infravalorado“, escribió Drake, etiquetando la cuenta oficial de Marshall Mathers.

A principios de este mes, Eminem se asoció con su viejo colaborador Dr. Dre para ‘Gospel’. El tema fue uno de los seis temas inéditos de Dre publicados como parte de la expansión de Grand Theft Auto Online The Contract.

Matilde Moyano