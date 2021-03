Música

Elton reveló una gran noticia en su programa “Rocket Hour”. ¿Con quién está trabajando?

Luego de una inesperada colaboración con Gorillaz, Elton John reveló en su programa en Apple Music que ha estado trabajando con Metallica.

En el último episodio del programa que Elton John tiene en Apple Music, Rocket Hour, mencionó que trabajó en estos últimos meses con James Hetfield, Kirk Hammett, Lars Ulrich y Robert Trujillo, pero no reveló que es lo que está preparando con la bandade thrash metal.

“Acabo de hacer algo con Metallica durante este periodo de encierro. He estado trabajando con Gorillaz y gente así. No he estado haciendo cosas de Elton, pero he estado haciendo cosas geniales con otra gente. Así que te daré mi correo electrónico, mándame un email y reunámonos y hagamos algo, ¿ok?”, dijo el cantante y pianista en el programa.

Por otra parte, hace unos meses, Miley Cyrus declaró que en el disco de covers a la banda de San Francisco, aparecía como invitado especial el cantante de “Your Song” tocando el piano en “Nothing Else Matters”.

“Hice una versión de ‘Nothing Else Matters’ con Elton John al piano, tengo a Yo-Yo Ma, Chad Smith; tantas estrellas en esta banda. Estoy muy emocionada con esta colaboración”, señaló Miley al respecto, aunque no mencionó si John cantaría junto a ella o solamente se limitaría a tocar.

Tatiana Roust