Elon Musk quiere conquistar la industria espacial con sus planes para SpaceX. El magnate insta a que su cohete Starship partirá hacia Marte a finales de 2026 con el robot Optimus de Tesla a bordo, sin embargo, antes de llegar al planeta rojo, Elon Musk continúa con las pruebas del vehículo mencionado para construir un sistema totalmente reutilizable para transportar tripulación y carga a la órbita terrestre, la Luna y más allá. Pero, ¿cómo es posible que dicho cohete se use una y otra vez?

Como acabamos de mencionar, Starship es reutilizable y, gracias a los brazos mecánicos de Mechazilla, SpaceX logra recuperar la etapa de propulsión Super Heavy. Esto último puede sonar a ciencia ficción pero, desde el quinto vuelo de prueba del cohete, la compañía aeroespacial de Elon Musk utiliza este sistema de recuperación para ‘rescatar’ las primeras etapas de sus lanzadores. Además, para corroborar dicha información, Elon Musk ha publicado en X (Twitter) un vídeo en el que Mechazilla atrapa al cohete Starship.

Mechazilla, clave en los vuelos de prueba de Starship



Mechazilla está equipado con una especie de brazos con forma de ‘palillos’ que están diseñados para atrapar al cohete en su descenso controlado. Pero, ¿cómo funciona? Mechazilla permanece en espera mientras el cohete completa su misión y, posteriormente, durante el regreso del vehículo espacial a la Tierra, los brazos se ajustan a la trayectoria de la nave y procede a atraparla gracias al control de sus motores y flaps.

La gran ventaja de este sistema de recuperación es la reducción de costes, ya que su uso supone un ahorro económico en aspectos como el equipo de rescate que, como hacía hasta el cuarto vuelo de prueba, tenía que desplazarse hasta las zonas del aterrizaje de las etapas de los lanzadores. Por lo tanto, al hacer uso de este sistema, el propulsor Super Heavy vuelve al mismo sitio del despegue.

Por otro lado, más allá de reducir los costes, Mechazilla también es de vital importancia para evitar los amerizajes en el océano, facilitar el envío de grandes cargas, ahorrar tiempo y disminuir el desgaste de las etapas del cohete.

Mechazilla atrapando al propulsor Super Heavy. SpaceX

Mechazilla también puede fallar

Durante el sexto vuelo de prueba, SpaceX se vio obligado a abortar la captura del cohete con Mechazilla porque se perdió la comunicación con el ordenador de la torre de lanzamiento.

Los ingenieros afirmaron que no cumplían con el «criterio de compromiso» porque muchos factores no funcionaban correctamente, por lo tanto, «optaron por la precaución» al no estar «seguros» si los dos brazos mecánicos de Mechazilla podían actuar como un sistema de captura.

