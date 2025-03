Música

Joseph Strange, que trabajó para Eminem desde hasta 2021, fue acusado de infracción criminal de derechos de autor y transporte interestatal de bienes robados en relación con la venta de música inédita.

El material estaba almacenado en discos duros protegidos con contraseña guardados en una caja fuerte del estudio de Eminem en Ferndale, un suburbio de Detroit.

En enero, empleados del rapero descubrieron que parte de la música (que aún estaba en desarrollo), se había filtrado en línea y estaba disponible para la venta e hicieron la denuncia.

El FBI identificó a varias personas que habían comprado la música quienes señalaron a Strange como su vendedor.

