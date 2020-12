Elegí una estrella, pedí un deseo y descubrí cómo se hará realidad

2 diciembre, 2020 0:55

El test de la estrella es furor en las redes sociales porque revela el camino necesario para alcanzar los sueños y deseos más difíciles.

Dicen que los sueños y los deseos están para hacerse realidad. Sin embargo, muchas veces no encontramos la forma de materializarlos. Por falta de confianza, por falta de métodos o de voluntad. A veces tan solo es necesario cambiar de perspectiva, ver las cosas de otra manera. El test de las estrellas puede ayudarte a conseguir eso que tanto querés para tu vida. Elegí una y sorprendete.

Estrella 1

El arma principal que tenés para conseguir tus deseos es la fe. Sin ella tu vida no tiene sentido y cuando te alejás de lo que creés tus energías se apagan, perdés potencia y el sentido con el resto.

Estrella 2

Sabés muy bien lo que hay que hacer para conseguir algo. Sin embargo, a veces, no te alcanzan las energías. Tenés que hacer un esfuerzo más para ir hacia dónde deseás. No pierdas tiempo en cosas triviales.

Estrella 3

Para poder alcanzar tus sueños más grandes tenés que desprenderte del pasado. Cortalo de una vez y accedé a lo que el universo tiene preparado para vos. Sin embargo, el futuro está en tus manos, el cosmos no puede obligarte a que cierres puertas.

Estrella 4

Tus amigos y tus seres queridos son tu principal fuente de poder para alcanzar tus sueños En soledad no podés hacer nada. Recuperá vínculos con viejas amistades y llenate de energía.

Estrella 5

El camino de la bondad y la solidaridad es el único que te llevará hacia la felicidad. No intentes otros. Puede que pierdas en lo material, pero ganes en los espiritual.

Estrella 6

Para alcanzar tus deseos tenés que actuar. Las cosas no llegan por sí solas. Sin embargo, cuando te llenes de energía la gente te va a decir que no cree en vos. No los escuches, solo seguí tu camino.

Estrella 7

Puede que a esta altura del año estés cansado y que muchos de tus sueños no se hayan conseguido. Pero estás cerca. Solo necesitás hacer un último esfuerzo para sentirte estupendo.

