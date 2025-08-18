La alianza Fuerza Patria Catamarca oficializó este domingo las listas de candidatos y candidatas que competirán en las elecciones del próximo 26 de octubre, donde se renovarán bancas de diputados nacionales, diputados y senadores provinciales, además de las concejalías.
Marcado por la unidad y el compromiso militante, se ratificó la vocación de Fuerza Patria de ofrecer una propuesta amplia, con representación federal y paritaria en cada una de sus listas.
Candidatos a Diputados Nacionales:
- Fernando Monguillot
- Claudia Palladino
- Alberto Natella
Candidatos a Diputados Provinciales:
- Juan Pablo Sánchez
- María de los Ángeles Argerich
- Eduardo Andrada
- Stella Beatriz Nieva
- Jorge Exequiel Moreno
- María de los Ángeles Herr
- Damián Brizuela
- Pereyra Reynoso Rosana
- Pablo Castro
- Yanina Paola Luna
- Germán A. Scolamieri
Candidatos a Senadores Provinciales (Titulares):
- Ancasti: María Alejandra Pérez
- Antofagasta de la Sierra: Eliana Marisol Soriano
- Capayán: Andrea Fabiana Lobo
- El Alto: Augusto César Ojeda
- La Paz: Luis Alberto Polti
- Paclín: María Belén Menecier Della Bruna
- Santa María: Lagoria, María Elena
- Tinogasta: Pamela Jaquelina López
Candidatos a Concejales (Titulares):
- Gustavo Aguirre
- Soledad Peralta
- Facundo Ripoll
- Lucrecia Barros Jorrat
- Carlos Ponce
- Stefanía Inés Méndez Chayle
- Carlos Silva
Desde la conducción de la alianza se destacó que las listas representan “el fruto de un trabajo colectivo, plural y democrático, que sintetiza la fuerza de los distintos sectores que integran Fuerza Patria en toda la provincia”. “Con este paso, el espacio ratifica su compromiso de seguir construyendo un proyecto político que represente los intereses de Catamarca y aporte a la consolidación de un país más solidario y federal”.