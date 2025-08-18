La alianza Fuerza Patria Catamarca oficializó este domingo las listas de candidatos y candidatas que competirán en las elecciones del próximo 26 de octubre, donde se renovarán bancas de diputados nacionales, diputados y senadores provinciales, además de las concejalías.

Marcado por la unidad y el compromiso militante, se ratificó la vocación de Fuerza Patria de ofrecer una propuesta amplia, con representación federal y paritaria en cada una de sus listas.

Candidatos a Diputados Nacionales:

Fernando Monguillot Claudia Palladino Alberto Natella

Candidatos a Diputados Provinciales:

Juan Pablo Sánchez María de los Ángeles Argerich Eduardo Andrada Stella Beatriz Nieva Jorge Exequiel Moreno María de los Ángeles Herr Damián Brizuela Pereyra Reynoso Rosana Pablo Castro Yanina Paola Luna Germán A. Scolamieri

Candidatos a Senadores Provinciales (Titulares):

Ancasti: María Alejandra Pérez

María Alejandra Pérez Antofagasta de la Sierra: Eliana Marisol Soriano

Eliana Marisol Soriano Capayán: Andrea Fabiana Lobo

Andrea Fabiana Lobo El Alto: Augusto César Ojeda

Augusto César Ojeda La Paz: Luis Alberto Polti

Luis Alberto Polti Paclín: María Belén Menecier Della Bruna

María Belén Menecier Della Bruna Santa María: Lagoria, María Elena

Lagoria, María Elena Tinogasta: Pamela Jaquelina López

Candidatos a Concejales (Titulares):

Gustavo Aguirre Soledad Peralta Facundo Ripoll Lucrecia Barros Jorrat Carlos Ponce Stefanía Inés Méndez Chayle Carlos Silva

Desde la conducción de la alianza se destacó que las listas representan “el fruto de un trabajo colectivo, plural y democrático, que sintetiza la fuerza de los distintos sectores que integran Fuerza Patria en toda la provincia”. “Con este paso, el espacio ratifica su compromiso de seguir construyendo un proyecto político que represente los intereses de Catamarca y aporte a la consolidación de un país más solidario y federal”.