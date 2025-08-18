Diego Martín Figueroa anunció oficialmente su candidatura al Concejo Deliberante de la Capital, representando a La Libertad Avanza (LLA).

“Es mi mayor honra participar de una elección para representar a mis vecinos en el Concejo Deliberante de la Capital de todos los Catamarqueños. Prometo darlo todo de mí cada día para intentar devolver en hechos y gestión lo que cada vecino necesita para vivir mejor”. Comentó

Por Fuerza Patria :

El actual diputado provincial y presidente del bloque de Unión por la Patria, Gustavo Aguirre, confirmó que encabezará la lista de candidatos al Concejo Deliberante de la Capital en las próximas elecciones. “Me llamó el intendente de la Capital, me propuso que encabece la lista de concejales. Para mí es un honor poder representar al equipo que conduce el doctor Gustavo Saadi. Tomo esta responsabilidad con mucha humildad y compromiso”, cerró Aguirre.