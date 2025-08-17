El actual presidente de bloque encabezará la oferta de diputados nacionales de La Libertad Avanza, pero hay dudas en torno a la «pureza» de su reemplazante en la Legislatura.

Los libertarios se aseguraron dirigentes de «pura cepa» en los principales lugares disponibles y le ceden a Francisco Monti, Tiago Puente y el PRO espacios expectantes de cara a la elección del 26 de octubre. El actual diputado y presidente del bloque de La Libertad Avanza, Adrián Brizuela, ganó la pulseada y encabezará la oferta con la mira puesta en sumarse al Congreso en diciembre. Por su parte, el actual diputado nacional por la UCR y aliado libertario, Monti, será tercero en la lista de candidatos a diputados provinciales.

La participación de Brizuela como cabeza de lista en la oferta de diputados no es casual. Obedece a que el actual diputado es uno de los principales armadores de este espacio a nivel provincial desde sus inicios como «Partido Libertario», que luego mutó a «Partido La Libertad Avanza». En este sentido, es del gusto del paladar negro que pidieron la secretaria general de la Presidencia y hermana del Presidente de la Nación, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem. De esta manera, LLA apunta a tener un soldado fiel entre las bancas por Catamarca.

Con la salida de Brizuela, ingresaría a la Cámara de Diputados Provincial un abogado: Gustavo Pérez Díaz, quien habría sido cercano a José Jalil Colomé en las elecciones de 2023.

Actualmente, el diputado nacional Francisco Monti es un aliado de Javier Milei en el Congreso. De igual manera, en el armado optaron por ubicarlo en el tercer lugar de la lista de diputados provinciales, que será encabezada por Carlos Aibar Quintar, un joven de los «libertarios puros» que actualmente es el secretario de bloque de LLA en la Cámara baja. El segundo lugar también está reservado para una dirigente libertaria, que sería Valentina Reinoso.

El cuarto lugar (una mujer) y el séptimo (un hombre) estarían reservados para dirigentes de Generar, el espacio que comanda el diputado Tiago Puente. La posibilidad es que uno de esos espacios lo ocupe Laura Quinteros, quien actualmente es titular del PAMI Valle Viejo. El quinto lugar (hombre) y el sexto (mujer) también estarían reservados para dirigentes libertarios.

El PRO tendrá su espacio en la Capital. Según trascendió, el presidente del partido, Diego Figueroa, quien cumplió unos meses como diputado provincial, encabezará la oferta de candidatos a concejales.

También trascendió que hay varios distritos del interior en los que LLA presentará candidatos «puros», con la intención de dar la pelea en los Concejos Deliberantes.

En las elecciones de 2023, la lista de diputados provinciales de LLA la encabezó Fernando Baigorrí, del MID, y en segundo lugar estuvo Verónica Vallejos, que en ese momento fue a propuesta de UNITE. Recién en el tercer lugar aparecieron los que hoy son del karimenemismo puro: Adrián Brizuela, Ana Lía Aguaisol y Federico Lencina.