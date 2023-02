El gobierno provincial invierte sumas extraordinarias en campañas turísticas con artistas famosos pero cuando los veraneantes llegan a algunos de los pueblos de Ambato y de Capayán, por ejemplo, se les hace imposible conectarse a internet que hoy es la principal herramienta para desarrollar cualquier industria, principalmente la del turismo.

Por caso, esa problemática, la reveló hoy el diario Página 12, que da cuenta de los padecimientos que tienen los turistas, veraneantes y pobladores de los bellos departamento de Capayán y Ambato, dos destinos con un gran potencial para desarrollar la industria sin humo.

«Estamos de vacaciones», «ya le mandamos al técnico», «es un problema general», «mañana se soluciona», son algunas de las respuestas que recibieron los usuarios del servicio de internet que brinda la empresa MFSat en algunas localidades de Catamarca. Tras esas respuestas, según los pobladores, los responsables no volvieron a responder y el servicio sigue cortado desde hace 10 días.

Catamarca/12 habló con algunos de los damnificados. Así, comentaron que el servicio no es óptimo y siempre se «cae» en algún momento del mes sin que exista retribución alguna por parte de la empresa. «Entendemos que es una pyme privada y relativamente chica comparada con las demás empresas, pero tiene licencia y responsabilidad, y hace 10 días nos tiene sin servicio sin darnos respuestas o soluciones», señaló uno de los usuarios.

Según explicaron, la empresa comenzó hace un tiempo a ofrecer el servicio por fibra óptica. «Pero paralelamente ofrece el servicio por antena que teníamos y es el que está fallando. Muchos decidimos no cambiarnos porque el costo de la nueva instalación -para la fibra óptica era muy alto, pero entendimos que seguiría funcionando bien y no es así», relataron.

En este contexto, advirtieron que en la ciudad Capital «los habitantes tienen mil opciones para cambiar y mejorar los servicios, incluso entendemos que empresas grandes cambiaron a fibra óptica sin costo extra, pero en los pueblos nos debemos confirmar con lo que nos dan generando una tremenda desigualdad de derechos» resaltaron.

Si bien, el mayo de 2021 la Justicia dejo sin efecto el DNU que durante la pandemia declaró el servicio de internet como esencial, el gobierno nacional sigue considerando lo mismo llevando adelante planes como el de Comunicaciones y Conectividad ISD para pueblos pequeños, pero la desigualdad continúa.

«El trabajo de muchos depende de que MFSat nos de respuestas certeras y nos devuelva el servicio. Ni Defensa al Consumidor, ni Enacom nos escucha, además de que es engorroso tener que viajar a la ciudad para poder hacer el reclamo y eso es otra desigualdad que afecta nuestros derechos como ciudadanos» aseguraron.

En 2014 se sancionó la Ley 27078 Argentina Digital, que regula las licencias que obtienen los prestatarios del servicio y en donde se establece que la falta de servicio es motivo para retirar la licencia. También la Ley 24240 de Defensa al Consumidor o usuario protege y tiene el poder de sancionar. Enacom, por su parte, puede ejercer el control del servicio.

Para agregar se debe consignar que durante el Gobierno de Lucía Corpacci, en 2013, se creó Telecomunicaciones SAPEM Catamarca, una empresa estatal cuyo objetivo era brindar servicios de internet por fibra óptica en toda la provincia, algo que a la fecha no ocurrió. Solo basta mencionar que a solo 40 kilómetros de la ciudad Capital, en El Rodeo y Las Juntas, no hay internet ni tampoco comunicaciones telefónicas fiables. Precisamente, este punto, Facundo Arana no mencionó en los spots televisivos cuando promocionó el verano 2023 en la televisión nacional.