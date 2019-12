El conocido genetista norteamericano George Church, investigador en la Universidad de Harvard y cofundador de más de una treintena de startups, está trabajando en un aplicación de citas que identifica usuarios con el mismo gen recesivo para una enfermedad genética grave y evita que se conozcan.

Esta herramienta de emparejamiento genético estaría diseñada para integrarse en cualquier aplicación de citas existente -como Tinder o Meetic-. De esta manera, si conoces a alguien en una app de este tipo, te enamoras y tienes hijos, sabrás que el bebé no corre el riesgo de tener una enfermedad hereditaria rara.

Para que puedas encontrar tu ‘match’ sin riesgo genético, tienes que enviar tu ADN para la secuenciación del genoma completo. La historia de ‘DigiD8’ -nombre con el que han bautizado al proyecto en honor a ‘D8’, argot de internet para ‘cita’- la ha contado el programa estadounidense de la CBS ‘60 minutes’.

Para calmar las críticas de los que califican a Church como eugenista y le reprochan que pueda estar tratando de eliminar la diversidad genética y a las personas con discapacidad por completo, el investigador ha aclarado en ‘The Washington Post’ que “la aplicación solo abordaría un conjunto de enfermedades clínicamente muy graves, como la Tay-Sachs o la fibrosis quística”. Ha hecho hincapié en su fuerte oposición a la eugenesia y ha insistido en que su laboratorio valora la diversidad genética.

“Estas enfermedades graves -en torno a unas 7.000- afectan aproximadamente al 5% de los nacimientos. Por lo tanto, todo el mundo [que use la app] será compatible con el 95% restante de las personas”, ha afirmado Church. Esto, por ejemplo, podría ser muy útil en pequeñas comunidades étnico-religiosas que tengan un alto nivel de endogamia.

No se trata de “perder” enfermedades “no tan graves” que sí dan “diversidad a la sociedad”, sino de evitar a un bebé “una enfermedad genética muy grave que le causa mucho dolor y sufrimiento” y la cual además cuesta “millones de dólares” en tratamiento para que el niño “muera muy joven”, ha insistido el genetista.

“La eugenesia practicada en países como EEUU y Alemania entre 1920 y 1970 se inmiscuía en las vidas humanas y en sus elecciones reproductivas personales. Dor Yeshorim ayuda a la gente a entender su riesgo genético de enfermedades graves como la de Tay-Sachs”, ha recalcado Church en su cuenta de Twitter.

No obstante, expertos de todo el mundo advierten del problema de llegar a creer en esta app con fé ciega, y dudan de su aplicación real afirmando que no es cierto que se pueda escoger una pareja y tener la seguridad de que no vas a tener hijos con enfermedades genéticas.

Church ya ha levantado polémicas en otras ocasiones por intentar clonar al neandertal en el vientre de una mujer, devolver a la vida al mamut o por su vínculo con el magnate norteamericano Jeffrey Epstein que quería “sembrar la raza humana” de su ADN inseminando a mujeres en masa en su rancho de Nuevo México, EEUU. Desde su laboratorio, el equipo de Church está trabajando para hacer que los humanos sean inmunes a todos los virus, eliminar enfermedades genéticas y revertir el proceso de envejecimiento.

Imagen del conocido genetista norteamericano George Church. digid8 Imagen del conocido genetista norteamericano George Church.