Él tiene 110 años, ella 104 y son la pareja más vieja del mundo

Él es Julio Mora y ella Waldramina Quinteros, recibieron la certificación por parte de Guinness por ser la pareja más vieja del mundo.

A mediados de agosto Julio Mora y Waldramina Quinteros recibieron el certificado por parte de Guinness por ser la pareja más vieja del mundo, y es que él tiene 110 años y ella 104. Se trata dos son profesores jubilados que se encuentran viviendo en el centro norte de Quito, Ecuador.

Los dos ecuatorianos están lúcidos y gozan de una buena salud, no obstante, ellos se sienten un poco tristes en la actualidad porque extrañan el poder reunirse con su familia, lo que ahora no es posible por la pandemia de coronavirus que se vive en todo el mundo.

Julio y Waldramina consiguieron el reconocimiento de los récords Guinness a la pareja más vieja del mundo luego de que se confirmara que su edad combinada es de más de 215 años. Ahora, ¿cómo es que llegaron a tal reconocimiento?, según su hija, Cecilia, a inicios del 2020 uno de los nietos, Andrés Paredes, sugirió que sus abuelos podrían estar entre las parejas más longevas, por lo que ella decidió enviar todos los documentos que le solicitaban hasta recibir la certificación.

Cecilia habló con la agencia de noticias The Associated Press y afirmó que sus padres están activos, aunque ya no tienen la agilidad de antes, pero que “desde hace un mes se les nota diferentes, más decaídos porque extrañan las grandes reuniones familiares con hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Desde marzo no hemos tenido nada de eso, a mis padres les hace falta el contacto familiar”.

Además, la hija de Julio Mora y ella Waldramina Quinteros asegura que a su papá le gusta ver la televisión y tomar leche mientras que a su mamá le encantan los postres y leer el periódico cada mañana.

Sobre su actual situación contó que “Hace un mes que mi papá come muy poco, está triste, nos toca licuar su comida para que se alimente, mi mamá sigue con buen apetito”. Y agregó que la fórmula para un matrimonio tan largo es “la disciplina, la comprensión, madurez y mucho amor”.

Julio Mora nació el 10 de marzo de 1910, mientras que Waldramina Quinteros el 16 de octubre de 1915, ellos se casaron el 7 de febrero de 1941. Ellos son padres de cinco hijos, uno de ellos fallecido, y tienen 11 nietos, 21 bisnietos y actualmente cuentan con nueve tataranietos.

Para convertirse en la pareja más vieja del mundo, ellos superaron a los estadounidenses Charlotte Henderson y John Henderson, los cuales cuentan con una edad combinada de 212 años y 52 días.

