Finalmente, no hubo acuerdo entre el SOEM y la Capital por el incremento salarial para los empleados municipales. Ante esta situación, el gremio convocó a medidas de fuerza a partir del lunes que incluirán paro, asambleas y movilizaciones. Sin embargo, el sindicato no cerró la puerta a que en las próximas horas se pueda llegar a un entendimiento con la intendencia. “Si no estuvieron dispuestos a cerrar un acuerdo, convocaríamos al paro a partir de hoy”, dijo el secretario general del SOEM, Walter Arévalo, en diálogo con El Ancasti.

El fin de las negociaciones oficiales se dio ayer, en la última audiencia de conciliación obligatoria entre las partes. En la ocasión y de acuerdo con el acta de la reunión emitida por la Dirección de Inspección Laboral, la Municipalidad (que estuvo representada por el secretario de Gobierno, Fernando Monguillot y el secretario de Hacienda, Juan Alberto Marchetti), ratificó el ofrecimiento salarial del 12% a pagarse en dos cuotas en los meses de octubre y diciembre. Este incremento es tomando como base el salario de los empleados municipales a enero de este año y se sumaría al incremento salarial del 35% otorgado a principio de año.

En ese marco y si bien los funcionarios municipales aclararon que “más allá de que las comunicaciones que existieron con el sindicato no llegaron a un entendimiento”, no descartaron que finalizada la conciliación se pueda arribar a un acuerdo. Uno de los obstáculos es que el gremio pretende la renuncia de funcionarios, lo que no está dentro de las atribuciones gremiales

De igual forma y ante la negativa del Municipio de mejorar la oferta, el SOEM pidió la liberación de las partes, ya que consideró que “ninguno de los puntos tratados en la audiencia fueron resueltos”.

Originariamente, el gremio pedía un incremento salarial de al menos el 15%, el pago de adicionales atrasados, recategorizaciones, renovación de ropa de trabajo y el apartamiento de funcionarios a cargo del Centro de Emisión de Licencias y del sector de Obras Públicas.

Sobre la muda de ropa, Arévalo resaltó que los propios funcionarios municipales reconocieron que hubo demora en la entrega de la vestimenta. En ese sentido, la Municipalidad indicó que la primera entrega se concretó de “manera parcial” ya que existieron inconvenientes con los talles.

Sobre las recategorizaciones y el pago de adicionales, el gremialista dijo que la Municipalidad se comprometió a pagarlos pero que por el momento no hay nada concreto. En la reunión de conciliación, los funcionarios habían dicho en cuanto a la recategorización que “es un tema que está acordado” y sobre los adicionales que “se continúa trabajando”.

Finalmente y en lo que refiere al apartamiento de funcionarios, Arévalo afirmó que los secretarios municipales indicaron que este tema “está fuera de la agenda del Municipio”.

En ese sentido, resaltó que los empleados de estas áreas siguen firmes con sus reclamos y que si eventualmente hay un acuerdo salarial, los reclamos en el Centro de Emisión de Licencias y en las áreas de Obras Públicas los conflictos seguirán. Por tal razón es que el gremialista consideró que estos funcionarios deberían dar un paso al costado para descomprimir la situación en estas dependencias.

Finalizada la reunión de conciliación, el gremio concretó una asamblea con sus delegados, que por unanimidad decidieron retomar las medidas de fuerza.