La primera negativa dada por el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien adujo que no contaba con los recursos para otorgar un bono de fin de año para los empleados públicos de la provincia, llevó a que los trabajadores decidieran empezar un plan de lucha a los fines de presionar o tratar de torcer la decisión del Ejecutivo

Provincial.

El primero de los gremios que puso su voz y decidió acompañar el pedido de los empleados públicos fue la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Catamarca que conduce su secretario General, Ricardo Arévalo, quienes dieron a conocer un

plan de lucha que inició en la jornada de ayer.

Pero, no solo a nivel provincial se planteó el bono de fin de año, sino que en el ámbito de la Municipalidad de la Capital, el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) presentaron la respectiva nota al intendente Gustavo Saadi para

que se pague el bono (ver aparte).

En lo que respecta a la ATE, como había sido adelantado, se concentraron en Prado y Ayacucho, lugar desde donde las diferentes reparticiones estatales se dieron cita

para desde allí salir en movilización por las calles céntricas.

A su paso, con pancartas, los empleados públicos pertenecientes a Salud, a Fiscalía de Estado, a Obras Públicas, entre otros, además de los municipales; marcharon hasta llegar a la plaza 25 de Mayo, donde hicieron un recorrido alrededor de la

misma, para terminar frente al edificio de la Casa de Gobierno.

Previo a la marcha, Arévalo dialogó con El Esquiú Play y dijo que se movilizan para que “el bono sea una realidad”, al tiempo que le envió un mensaje al Gobierno Provincial al sostener que no es un “capricho” y que es una necesidad de los trabajadores.

Asimismo, dijo que estaban “pendientes” a una convocatoria, pero que lo que hubo fue una negativa de otorgarlo, por lo que esperan el “sí” porque entienden que la provincia sí tiene dinero y de no haber una respuesta las medidas de fuerza seguirán.

Adelantó que, si hasta el día lunes de la semana que viene no hay una respuesta, el martes estarán nuevamente movilizándose.

Además, indicó que la crisis afecta a todos los trabajadores de la provincia, pidiendo a la vez, que los intendentes que no dieron un bono a sus empleados sigan los pasos de aquellos jefes comunales que ya anunciaron el pago del mismo.

Una vez finalizada la movilización de estatales, Ricardo Arévalo fue uno de los oradores y puntualizó que cualquier marcha por aumento o reivindicación salarial se debe estar en la calle y por eso se debe continuar para “ponerle límites a la clase

política que mira para otro lado, después que terminan las elecciones se olvidan de los trabajadores”.

Luego, advirtió de “aprietes” por parte de funcionarios de segundo o tercer nivel a los que calificó como “alcahuetes”, quienes daban cuenta de la suspensión de las medidas de fuerzas, pero ratificó que la lucha seguirá por un “bono” y pedir por las paritarias del próximo año.

