En los comercios catamarqueños hay “mucha expectativa” por las ventas que se pueden concretar en diciembre con motivo de las fiestas de fin de año. En la Unión

Comercial de Catamarca (UCC) estiman que los locales minoristas van a tener “un buen fin de año”. Pero también creen que no se puede dejar de lado el contexto económico en el que se encuentra el país.

El presidente de la UCC, Sebastián Luna Guzmán, brindó una entrevista a El Esquiú.com y comentó que “todo el comercio tiene mucha expectativa, obviamente, pensando en que va a ser una muy buena temporada, sin dejarnos de olvidar el

contexto en el que vive Argentina, que es muy preocupante, pero creemos que por lo menos para el comercio minorista va a ser un buen fin de año”.

Por otra parte, el titular de la UCC consideró que en los primeros meses del año podría surgir algún inconveniente en el plano económico. “A partir de febrero, marzo, donde creemos que va a haber algún tipo de complicación económica. Si bien

estamos pensando que vamos a tener un buen fin de año, no dejamos de anticiparlos a lo que puede pasar en el 2022”, agregó.

Empleo privado

Luna Guzmán, además, se refirió a la reunión que mantuvo con el gobernador, Raúl Jalil y el intendente de la ciudad Capital, Gustavo Saadi. Vale mencionar que, en ese encuentro, las autoridades gubernamentales hablaron sobre la iniciativa de la Ley de Promoción al empleo privado registrado que, entre otros puntos destacables, busca avanzar con la propuesta de brindar la oportunidad a personas becadas en el Estado provincial y el municipio de acceder a un trabajo en empresas consolidadas.

En este sentido, Luna Guzmán destacó que este programa “va a ser extensible a los municipios de la provincia. Y es buenísimo porque la realidad, muchas veces, siempre vemos las cosas solamente en Capital y esta vez se va a poder hacer

extensible esos beneficios al resto de municipios”.

El referente de la UCC indicó que esperan que a fin de año “ya esté reglamentado y se pueda poner en práctica”.

Según explicó Luna Guzmán, “el beneficio no se lo daría directamente al trabajador sino que iría directamente para la empresa que contrate esa persona. Hoy, gran parte

de los becados o aquellos que están terminando con algún tipo de beca y demás, van a tener la posibilidad con este plan de pasar a un empleo formal en la parte privada, mejor remunerado, con este tipo de modalidad. Esto todavía está en veremos, se

está terminando de analizar cómo sería la situación para poderlo realizar, pero el plan va por ese lado”.

Eventos

Luna Guzmán destacó que en diciembre se realizará la segunda edición de “La Noche de los Paseos,” un evento que dio protagonismo a los comercios de la ciudad Capital.

Por otro lado, con el municipio de la Capital, estamos trabajando varias situaciones.

Una es ‘La Noche de los Paseos’, que se viene haciendo habitualmente. Ya sería la segunda edición que se va a hacer para diciembre”, concluyó.

