11 julio, 2020 1:02

Sin pelos en la lengua, Alejandro Fantino habló de las formas con las que cuida su cuerpo. Algo que a más de uno le llamaría la atención.

Es sabido que Alejandro Fantino es uno de los periodistas más lindos del país. Su belleza tiene un precio, como todo en este mundo, y por eso siempre sorprendió que a pesar del paso del tiempo, siempre se veía increíble.

En sus redes sociales, como muchos de los famosos hoy en día por la cuarentena, suele compartir diferentes momentos. Desde retratos de su intimidad junto a su pareja Coni Mosqueira, o incluso diferentes proyectos laborales.

Pero una imagen recurrente en su cuenta oficial de Instagram, donde tiene casi 400 mil seguidores, es verlo a Alejandro Fantino ejercitando. Es evidente que se trata de una persona que se cuida y que tiene un físico verdaderamente producido.

Y fue así que el conductor llegó a hacer una reveladora confesión. Fue en su propio programa donde habló sobre el mantenimiento de sus glúteos. Un comentario que fue muy celebrado por sus compañeros, quienes no podían creer lo que estaban escuchando.

Fue así que Alejandro Fantino contó qué hace con las plantas de aloe vera que tiene en el patio de su casa. “Saco dos lonjas, le pongo un poquito a Coni en el rostro”, comenzó diciendo.

Y continuó: “Y yo, ahora hace frío, pero cuando hace un poquito más de calor, me pongo en el patio y me pongo en mis glúteos. Me pongo aloe vera en mis glúteos. Te quedan paraditos”, agregó el conductor mientras sus compañeros lo miraban atónitos.

Pero esto no fue todo. Porque evidentemente se sintió cómodo con la conversación y el ambiente que se había generado. Llegó a decir, muy suelto, que también “se peina las cejas con quinotos”. Algo que sorprendió, sin dudas, a todos sus televidentes.

Fuente: Mdzol

Escuchá La 100 todo el día hacé click acá

Si querés escuchar Radio Mitre hacé click acá