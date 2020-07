27 julio, 2020 16:56

La bailarina Cinthia Fernández compartió un video en las redes bailando con un look deportivo y aprovechó para mostrar un tatuaje oculto.

En su cuenta de Tik Tok Cinthia Fernández se presenta como “mami de Charo, Bella y Fran. Fitnessgirl” y ya tiene 200 mil seguidores. La panelista no solo comparte videos de sus hijas haciendo travesuras, sino también algunos bailes sensuales que levantan la temperatura de sus seguidores.

En uno de sus últimos videos, Cinthia Fernández bailó la canción de Camilo y Rauw Alejandro que se llama “Tattoo” con una coreografía. Con un look deportivo totalmente negro, la bailarina mostró un tatuaje oculto cerca de las costillas.

“Qué es lo que tienes, yo no sé, que me mata y no sé porqué, muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve” dice la canción que Cinthia bailó a pura sensualidad. El video ya tiene mas de 180 mil reproducciones y 9000 likes.

Junto a las imágenes, la ex mujer de Matias Defederico escribió “Buen diaaaaa! Se entrena y se baila”, dando a entender que la mañana es el momento ideal para realizar su rutina de entrenamiento. En el fondo del video se ven las pesas y colchonetas que utiliza Cinthia para mantenerse en forma.

En los últimos días, la bailarina utilizó las redes sociales para hablar sobre la situación social en el medio de la pandemia de coronavirus. Cinthia expresó su opinión sobre la medida del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que les pagara un subsidio de 500 pesos a los pacientes con COVID -19.

“Con la falta de educación que hay en Argentina… es el único país donde te pagan por enfermarte. Colapsando a los médicos y todo nuestro sistema de salud en 3,2,1…. PERDÓN a nuestros únicos héroes , los DOCTORES” comento indignada la bailarina.

