Este jueves se llevó adelante la décima sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, encabezada por el presidente provisorio del Cuerpo, senador Ramón Figueroa Castellanos.

Contando con despacho de Comisión, el Senado dio media sanción a la Ley enviada por el Poder Ejecutivo Provincial respecto de Dispónese la transformación de Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado creada por la Ley N° 5354, la que pasará a denominarse Catamarca Minera y Energética Sociedad Anónima Unipersonal (CA.M.YEN.S.A.U.).

Al fundamentar la iniciativa, la senadora Soledad Blas explicó que la propuesta responde a la necesidad de adecuar la empresa al nuevo marco normativo nacional, modernizar su estructura de gobierno, fortalecer la gestión estratégica de los proyectos mineros y energéticos y profundizar los estándares de transparencia en la administración del patrimonio minero provincial.

La normativa con media sanción girada a la Cámara baja señala que esta forma societaria es la que resulta más adecuada para el cumplimiento del objeto social de CAMYEN, ya que el desenvolvimiento de la vida social implica menos burocracia que otros tipos societarios, lo que posibilita el dinamismo propio de una empress de las características de CAMYEN, al tiempo que garantiza estándares de transparencia y control a través de un mecanismo que asegura Ia firmeza y solidez que una compañía con objeto minero y energético requiere.

La transformación prevista preserva la continuidad de la personalidad jurídica de la sociedad, mantiene la titularidad estatal del cien por ciento del capital social y consolida un régimen jurídico uniforme.

En la misma sesión, el Senado convirtió en Ley N° 5949 el proyecto que instituye el Newcom como deporte en la provincia, iniciativa de las y los diputados Rosana Pereyra Reynoso, Tiago Puente, Silvana Carrizo (MC) y Natalia Herrera.

El presidente de la Comisión de Salud Pública y Deportes, senador Gonzalo Ormachea fue el encargado de fundamentar la iniciativa, quien al tomar la palabra hizo énfasis en que el deporte NEWCOM es una herramienta estratégica de promoción de Ia salud, de prevención de Ia enfermedad y de desarrollo social y humano.

Asimismo se apuntó que el Newcom es mucho más que un deporte. A sus múltiples beneficios para la salud como la mejora de Ia masa muscular, las capacidades mentales, el equilibrio y las articulaciones se le suman los beneficios emocionales y sociales.

Quienes lo practican perciben como mejora su estado de ánimo y autoestima mediante eI deporte, el compañerismo y Ia amistad, fomenta Ia sociabilidad y mejora su calidad de vida.

Resoluciones

Durante la presente sesión, el Pleno acompañó con luz verde diversos pedidos al Poder Ejecutivo promovidos por las y los senadores Horacio Gutiérrez, Soledad Blas, Augusto Ojeda y Félix Jerez.

Las mismas tienen que ver con: La obra de construcción de un edificio para el funcionamiento del Instituto de Estudios Superiores Andalgalá – Anexo Aconquija;

evaluar la factibilidad técnica y presupuestaria de incorporar un camión desobstructor con sistema hidrojet y succión, destinado a brindar servicios en el Dpto. Belén; Refacción, remodelación y construcción de un Salón de Usos Múltiples (S.U.M.) para la puesta en valor del antiguo edificio que perteneciera a la Escuela N° 270 “Dr. Pacífico Rodríguez”, ubicado en El Alto, Departamento El Alto; Pavimentación en el camino de acceso a la Escuela Primaria N° 19 y J.I.N. N° 22, Sala Tintigasta, Departamento El Alto; y la realización de los estudios técnicos y de factibilidad correspondientes para la posterior creación e instalación del “Cuartel de Bomberos Santa Rosa”, en la localidad de Bañado de Ovanta.

Fuente: Datamarca