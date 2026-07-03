Con el objetivo de fortalecer la preparación técnica y continuar incorporando herramientas para la prevención y el combate de incendios forestales, personal de la Brigada de Lucha contra Incendios Forestales, dependiente de la Secretaría de Seguridad, participó los días 30 de junio y 1 de julio del Encuentro Nacional de Técnicos 2026, realizado en la provincia de Buenos Aires.

La actividad reunió a especialistas y equipos técnicos de distintas provincias del país en un espacio de capacitación e intercambio de experiencias, destinado a fortalecer el trabajo coordinado entre las jurisdicciones y actualizar conocimientos vinculados al manejo integral del fuego.

Durante las jornadas se desarrollaron exposiciones sobre estudios de casos, planes jurisdiccionales, roles y funciones de los equipos técnicos, además de modelos de predicción del comportamiento del fuego, incluyendo la presentación de la experiencia de España en esta materia. También se abordaron herramientas orientadas a mejorar la planificación, la prevención y la respuesta operativa frente a incendios forestales.

Del encuentro participaron representantes de las distintas regiones del país, entre ellas la regional NOA, integrada por Catamarca, Jujuy, Salta y Tucumán, además de delegaciones de La Pampa, Corrientes, San Luis y otras jurisdicciones, promoviendo el intercambio de experiencias y el fortalecimiento del trabajo conjunto.

La participación de la Brigada en este tipo de instancias forma parte de una política de capacitación permanente que busca fortalecer las capacidades técnicas del personal y continuar incorporando herramientas que permitan optimizar la planificación y la respuesta ante emergencias vinculadas al fuego en la provincia.

El Encuentro Nacional de Técnicos 2026 fue organizado por el Ministerio de Seguridad Nacional, la Administración de Parques Nacionales (APN) y el Sistema Nacional de Manejo del Fuego.